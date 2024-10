Amici, talent smaschera Ilan su Rebecca. TrigNo e Chiara nei guai

Primi dissapori ad Amici 24, tra gli allievi. Protagonisti della nuova vicenda sono TrigNo, Ilan e Rebecca. I primi due hanno duramente attaccato, parlando con Chiara, la ballerina. Il motivo? I due cantanti hanno fatto notare che in dettagli importanti, come le regioni e le province italiane, Rebecca ha delle evidenti carenze. Infatti, pare non sapesse cos’è la Basilicata. Ed è su questo che Ilan e TrigNo hanno puntato, parlando della loro coinquilina mentre si trovavano in stanza da letto.

In particolare, nel corso del Daytime in onda il 31 ottobre 2024, è possibile ascoltare TrigNo dire:

“Lei… come ragionamenti… quando la sento parlare, è un po’ superficiale. Non mi sembra consapevole di alcune cose. Io alle elementari sapevo che la Basilicata è una regione e non una provincia. Anche il fatto che stia facendo dei discorsi con te e poi debba condividerli con tutti…”

Il tutto accade mentre il cantante è abbracciato nel letto con Chiara, con la quale sembra ormai aver avviato una relazione all’interno del talent show di Maria De Filippi. La ballerina non ha concordato con i due cantanti, anzi. Infatti, la ragazza ci ha tenuto a far presente che ognuno ha i suoi tempi per imparare le cose. Ma TrigNo ha precisato che certe cose si dovrebbero sapere indipendentemente dai propri tempi.

Ilan, che al contrario di TrigNo ha legato molto con Rebecca ad Amici 24, non ha espresso una bella opinione:

“Si tratta di immaturità. Fuori se incontro qualcuno che non sa cos’è la Basilicata, mi giro e vado via. Ho questo conflitto interno. Ci sono delle cose che mi piacciono”

Ilan non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti della ballerina. Nonostante questo, alcuni aspetti della sua persona lo potrebbero allontanare. Per questo motivo, l’allievo di Rudy Zerbi sente di essere in conflitto. Ma ecco che la produzione ha deciso di mostrare, con una clip in Casetta, tutto a Rebecca. La diretta interessata è così venuta a conoscenza dei duri commenti fatti dai due cantanti. La ballerina è apparsa con gli occhi lucidi, mentre Senza Cri l’ha subito difesa:

“Non lo trovo carino, a prescindere. Non è lì che si trova la profondità di una persona. Più volte, ridendo, ha detto di non aver finito una scuola. Non ritengo sia un metodo di paragone tra persone”

Anche Diego ha preso prontamente le difese di Rebecca: “Questa roba deve finire”. Ilan si è subito giustificato così: “Non era un giudizio, semplicemente ho detto che qui ho la possibilità di conoscere meglio le persone oltre tutto”. Intanto, Rebecca ha ammesso di non provare particolare fastidio per ciò che ha detto TrigNo, bensì è rimasta male per le parole di Ilan, con cui ha un certo legame.

Nel frattempo, durante questo Daytime, i cantanti si sono sfidati divisi in squadre, giudicati dal maestro Pennino. Alla fine, ha vinto il team di Lorella Cuccarini, composto da Luke3 e Senza Cri. Non è finito così questo Daytime.

Amici 24, TrigNo e Chiara infrangono il regolamento

Chiara e TrigNo ad Amici sono stati invitati a raggiungere la sala relax dalle loro insegnanti. Alessandra Celentano e Anna Pettinelli hanno svelato il problema: il cantante ha infranto il regolamento, inviando un video in un gruppo social. La storica insegnante di danza si è scagliata contro la sua allieva, la quale si è difesa dicendo di aver chiesto al cantante di non condividere quel video, in cui apparivano insieme.

Infatti, TrigNo ha deciso di prendersi tutte le responsabilità. La Celentano, però, crede che non ci siano scusanti neppure per Chiara, che avrebbe potuto fermare il cantante. Pettinelli, intanto, si è detta davvero delusa: “Sei un grande attore e cerchi di impressionare chi si trova dall’altra parte dello schermo”.