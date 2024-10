Amici, nasce una nuova coppia: è amore tra TrigNO e Chiara

Ebbene si, il momento che moltissimi fans di Amici stavano aspettando da settimane è finalmente arrivato. TrigNO e Chiara, dopo giorni di corteggiamento e conoscenza, si sono scambiati un bel bacio nel corso del daytime andato in onda oggi, venerdì 25 ottobre. Un momento di tenerezza arrivato a notte fonda e dopo una chiacchierata in giardino, nel corso della quale TrigNO ha letteralmente riempito di complimenti la ballerina per la bravura dimostrata durante le prove. Insomma, cupido ha definitivamente scoccato la sua freccia ed è ufficialmente nata una nuova coppia nella casetta del celebre talent show condotto da Maria De Filippi.

Cosa ne pensa l’ex fidanzata di TrigNO?

Sembra proprio che il giovane cantante si sia lasciato alle spalle molto velocemente la storia con la sua ex fidanzata Ege Monaco. Come in molti ricorderanno, la ragazza, solo pochi giorni fa, aveva approfittato dei suoi canali social per pubblicare alcune Instagram stories nelle quali insultava pesantemente sia l’ex fidanzato che Chiara. Il motivo? Ege, esattamente come tutti i telespettatori, aveva assistito ad alcune scene nel corso di uno dei tanti daytime che riprendevano TrigNO e Chiara in atteggiamenti non proprio amichevoli.

Insomma, l’interesse del giovane cantante nei confronti della ballerina era decisamente evidente e ciò aveva, giustamente, mandato su tutte le furie Ege che quindi, sentendosi presa in giro, aveva deciso di chiudere definitivamente la loro relazione.

Ecco quindi perché, dopo la messa in onda del bacio tra TrigNO e Chiara, molti si aspettavano una reazione da parte dell’ex fidanzata di TrigNO che però, tutt’ora ha preferito il silenzio e non si è ancora espressa sulla questione. Mai dire mai, anche se in molti ritengono che non lo farà mai, dal momento che la storia tra lei e il cantante è decisamente morta e sepolta.

Le reazioni del pubblico e non solo

Il pubblico da casa è sempre stato dalla parte dei due giovani e quindi è del tutto normale che le immagini delle effusioni di TrigNO e Chiara abbiano suscitato in loro estrema contentezza. Insomma, molti dei fans del talent di Maria De Filippi speravano proprio che tra i due prima o poi scoppiasse la scintilla.

“Aspettavamo questo video da tanto”, “Sono così carini“, “Troppo belli” e “Non mi sento bene“, sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti dei social dopo aver assistito allo scambio di effusioni tra i due allievi di Amici.

Ma non è finita qui perché poco fa, a commentare l’avvenimento è arrivato anche Matthew, ex allievo di Amici che partecipò al talent show l’anno scorso. ”HEHEHEHE” è stato il semplicissimo commento lasciato dal cantante sotto al post che immortala il bacio tra TrigNO e Chiara. Sembra che a Matthew quella scena abbia effettivamente ricordato qualcosa: come hanno affermato anche alcuni fans in risposta al suo commento, la stessa situazione si era già verificata proprio tra lui e Mew. La giovane cantante aveva infatti un fidanzato prima di innamorarsi di lui nel corso della loro permanenza in casetta.

Insomma, la storia si ripete e chissà quale sarà la prossima coppia che farà battere i cuori dei telespettatori. Si aprono le scommesse!