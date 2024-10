Amici 24, Chiara e Trigno vicini: l’ex di lui sbotta, volano insulti gravi

A meno di un mese dall’inizio della nuova edizione di Amici, sembra essere scoppiato già il primo “corna-gate”. Ma, facciamo un passo indietro. Da alcuni giorni, i fan del talent show hanno notato un certo feeling tra due allievi della Scuola: il cantante Trigno e la ballerina Chiara Bacci. Diversi utenti, infatti, hanno osservato atteggiamenti ambigui tra di loro, ipotizzando anche che il bigliettino letto da Chiara in puntata – in cui un compagno le confessava il proprio interesse – fosse stato scritto proprio da Trigno. L’unico problema? L’allievo è entrato nel programma fidanzato. Solo poche puntate fa, aveva infatti dichiarato di sentire la mancanza della sua ragazza, Ege Senni Monaco.

A quanto pare, anche la fidanzata del cantante avrebbe notato questa complicità, dato che ieri, 17 ottobre, i due si sono ufficialmente unfollowati su Instagram e TikTok. Inoltre, la ragazza ha anche fatto un repost su TikTok, in cui veniva evidenziata una frase molto eloquente: “Tutti gli uomini sono bugiardi”. Ebbene, quelli che sembravano essere solo gossip e supposizioni sono stati poi confermati nel daytime di Amici andato in onda oggi, venerdì 18 ottobre, su Canale 5. La puntata, infatti, si è aperta proprio con delle clip sull’avvicinamento tra Chiara e Trigno.

Nel quotidiano, è stato possibile vedere il cantante e la ballerina flirtare in modo piuttosto palese, tra massaggi e conversazioni intime notturne. Tra l’altro, i due hanno spesso parlato in codice, lasciando intendere che ci fosse qualcosa che preferivano non dire apertamente. “Impazzisco, lo sai?”, le ha detto Trigno mentre si guardavano intensamente in cortiletto. Ad un certo punto, anche la ballerina Rebecca ha voluto indagare sulla situazione, ma Chiara ha negato dicendo: “Non sono falsa, non voglio far casino. Ci sono delle cose che non mi fanno star tranquilla di questa situazione. Si vedrà”.

Rebecca prova a chiedere a Chiara qualcosa in più sull'amicizia tra lei e TRIGNO #Amici24 pic.twitter.com/495BPapkFY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 18, 2024

Dopo essersi appartati insieme, Trigno ha detto preoccupato: “Male, è tanto ‘exposed’ così”. Alla luce di queste immagini, è apparso evidente a tutti che tra i due stia nascendo qualcosa di molto di più di una semplice amicizia. Poco dopo la messa in onda del daytime, è intervenuta l’ormai ex fidanzata del cantante con un lungo sfogo nelle sue storie Instagram.

Ege Senni Monaco si è scagliata duramente contro i due allievi di Amici, utilizzando parole molto forti e insultandoli pesantemente:

Chiara una grandissima zo*cola che nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato non ci ha pensato 2 volte. Il mio ex un gran cog*ione come la maggior parte degli uomini. Dato che mi state tempestando di messaggi, si ho visto e no, non sono stupita. Il tempo rivelerà il vero volto delle persone. In questo momento sono più rilassata che mai. So di avere un giusto karma e di aver agito correttamente lasciando questa persona.

Successivamente, l’ex fidanzata del cantante è andata avanti spiegando che la sua relazione con Trigno era iniziata proprio in seguito a un altro tradimento da parte di lui, avvertendo Chiara che farà la stessa cosa anche con lei:

Quello di cui stava parlando quest’ultima “dei problemi di cui non poteva parlare” riguardavano me e il mio ragazzo in discussione per varie dinamiche che si sono rivelate veritiere dato il daytime di oggi. Gioire verso la separazione di una coppia e la sofferenza di un’altra ragazza non penso faccia di lei niente di meno dell’appellativo che le ho assegnato inizialmente. Rivolgendomi direttamente a lei dico che se lo tenga. “Lupo perde il pelo ma non il vizio”. L’ho conosciuto traditore, è rimasto traditore e questo non cambierà in futuro.