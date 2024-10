Amici 24 anticipazioni 20/10: sfide, lacrime, liti e bel gesto di Maria

Oggi è stata registrata la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda domenica 20 ottobre 2024. Cosa è accaduto nel corso della registrazione? Secondo quanto riporta SuperGuidaTv, sono state svolge le sfide di Senza Cri e Teodora. Inoltre, come accade ogni settimana, due allievi sono finiti in sfida. Questi sono il cantante e il ballerino che sono arrivati ultimi, secondo la classifica fatta da Arisa e Rossella Brescia. Intanto, tra liti e lacrime, Maria De Filippi compie un bellissimo gesto nei confronti di una ballerina.

Amici anticipazioni: sfide di Senza Cri e Teodora, ospiti

Come sono andate le sfide di Senza Cri e Teodora nella nuova registrazione? Ebbene, non c’è stata alcuna eliminazione per gli allievi di questa 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Infatti, le due giovanissime allieve sono riuscite a superare la sfida. Un altro passo positivo per Senza Cri, che nella classifica del televoto della gara inediti ha sfiorato il primo posto.

Come sempre, non sono mancati gli ospiti nel corso della puntata di domenica prossima. Oltre a giudicare i cantanti, Arisa si è anche esibita nello studio di Canale 5. A giudicare la gara ballo ci ha pensato, invece, Rossella Brescia. Inoltre, Maria De Filippi ha riaccolto nel suo programma un’ex allieva, Diana Del Bufalo. Dopo la partecipazione al talent show, l’attrice ha conquistato il successo in TV e al cinema.

Amici 24 domenica 20 ottobre: classifiche gara canto e gara ballo

Qui di seguito la classifica della gara dei cantanti:

Diego

Luk3

Chiamamifaro

Nicolò

Ilan

Vybes

TrigNO

Qui di seguito la classifica della gara ballo:

Daniele

Alessia

Chiara

Sienna

Alessio

Rebecca

In quanto sono arrivati ultimi, TrigNO e Rebecca sono finiti in automatico in sfida.

Anticipazioni Amici: liti, lacrime, gesto di De Filippi, Ilan si dichiara a Rebecca

Tra le liti scoppiate in studio ci sono quelle con protagonisti Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Diego si è esibito per il compito che gli ha assegnato la prima. Ed è stato in questa circostanza che i due insegnanti si sono scontrati, con la Pettinelli che ha consegnato un peluche a forma di coniglietto a Zerbi. Intanto, durante la sua esibizione, Rebecca è scoppiata in lacrime, in quanto ha dedicato il momento alla nonna. A questo punto, è intervenuta Maria, la quale le ha permesso di chiamare sua mamma. Non solo, De Filippi le ha dato anche la possibilità di ballare di nuovo.

C’è stata poi un’altra discussione tra Rudy e Anna, per l’esibizione di Nicolò. Zerbi ha criticato duramente l’allievo, avendolo trovato “forzato e teatrale”. Si è accesa così una discussione, con la Pettinelli che in parte ha dato ragione al collega. Zerbi è intervenuto anche dopo l’esibizione di TrigNO, vedendo in lui una bella presenza scenica, ma senza una bella voce. Non solo, “sono le troppe movenze che fa che risultano cringe”, secondo lo storico professore del talent.

Sienna ha dovuto ballare due volte. Il motivo? Oltre a esibirsi per la classica gara di ballo, la ballerina ha visto il suo banco a rischio. La produzione ha dato la possibilità ai professori di far rischiare il posto nella Scuola agli allievi. Deborah ha proposto Sienna, sostenuta da Alessandra Celentano. Alla fine, dopo una lite tra insegnanti, Emanuel Lo ha ridato la maglia alla sua allieva. Anche nella puntata di domenica 20 ottobre 2024 di Amici, c’è spazio per il gioco dei palloncini. Ciò che esce fuori è che Ilan ha dedicato una frase romantica a Rebecca.