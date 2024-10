Amici, spiazza classifica 1° televoto cantanti: Diego è sconvolto

Nel corso del Daytime di Amici 24, arriva il momento di scoprire la classifica degli inediti di tre cantanti: Luk3, Diego e Senza Cri. I tre si sono sfidati al televoto, in questi giorni, dopo la puntata di domenica scorsa, con i loro brani. Ed ecco che gli stessi allievi e i telespettatori hanno modo di scoprire com’è andata questa sfida. Ebbene la classifica lascia i cantanti senza parole. In particolare, Diego resta spiazzato, in quanto probabilmente non si aspettava di finire ultimo!

Infatti, il cantante, che già era noto su TikTok prima di entrare nella Scuola, ha ricevuto solo il 23% dei voti, arrivando ultimo in classifica. Intanto, Senza Cri appare inizialmente poco convinta e sicura di sé stessa. Sembra proprio che la giovane cantante non si aspetti di avere il favore del pubblico ancora. E, invece, si sbaglia. Per qualche voto, l’allieva non raggiunge la prima posizione del televoto aperto nella puntata di domenica 13 ottobre 2024.

Mentre lei ottiene il 38% dei voti, Luk3 39%. Dunque, Senza Cri ad Amici 24 sfiora il primo posto in una prima classifica realizzata dai telespettatori che hanno deciso di votare. Diego è ancora spiazzato e il pubblico capisce che probabilmente si aspettava di ricevere voti da tutti i suoi follower su TikTok. Questa classifica rappresenta la conferma che al pubblico poco importa cosa i concorrenti facevano prima di entrare nel talent show.

Amici, torna Laura Valente: le critiche della mamma di Angelina Mango

Il Daytime di oggi vede, inizialmente, protagonista Laura Valente. Quest’ultima si presenta di fronte a quattro cantanti di questa nuova edizione: Ilan, Vybes, Niccolò e Chiamamifaro. La cantante si presenta, sottolineando di essere la moglie del defunto Mango e la mamma di Angelina. I quattro sorridono, mentre lei racconta di essere lì da loro per una Masterclass. Valente spiega che dal 2016 insegna e, per questo, oggi si ritrova di fronte a loro per dargli qualche insegnamento, che potrà solo dare loro la possibilità di crescere per una carriera da sogno.

Non è la prima volta che la mamma di Angelina Mango si presenta ad Amici per fare lezione. Questa volta, si lascia andare a qualche complimento, ma riserva anche varie critiche ai quattro cantanti. Quando canta Chiamamifaro, ecco che la Valente si lascia subito andare a qualche appunto. “Vi muovete tantissimo ragazzi. Tu hai un pezzo fermo, ma sapessi quanti movimenti hai fatto”, dichiara la cantante, che chiede all’allieva di esibirsi di nuovo senza muoversi così tanto.

Poi è il turno di Vybes, che la madre di Angelina decide di interrompere durante la sua esibizione in sala prove: “Scusa se ti ho interrotto. Hai dentro un motore e questo si vede. Ma questo è un testo allegro? Perché ridi sempre quando canti? Non è bellissimo”.

Dunque, tra complimenti e commenti positivi, Laura Valente non risparmia i quattro allievi. Tocca poi a Ilan, a cui la cantante dà un consiglio ben preciso: “Di cosa parla? Di ottimismo, tutto quello che non c’era. Hai la musica dentro, diventi musica quando canti. Questa dote può diventare anche un problema”. Infine, Niccolò non raccoglie una critica forte, anzi poi convince totalmente la Valente, che ammette di aver avvertito “qualche brividino”.