Amici 24, Kledi boccia i ballerini: Maria stizzita, replica perfetta di lui

Oggi, domenica 13 ottobre, è andata in onda la terza puntata del pomeridiano di Amici. Dopo la sfida tra Alena e Chiamamifaro, vinta da quest’ultima, Maria De Filippi ha dato il via alle gare di canto e di ballo. A giudicare gli allievi sono stati chiamati Kledi per il ballo e Fiorella Mannoia per il canto. I ragazzi si sono esibiti uno dopo l’altro, cercando d’impressionare i temuti giudici. Alla fine, nella gara di canto, ha trionfato Nicolò, mentre Senza Cri, classificatasi ultima, è finita in sfida. Nonostante le parole d’incoraggiamento della sua insegnante Lorella Cuccarini, la cantante non è riuscita a trattenere le lacrime, scoppiando a piangere dopo l’esito della classifica.

Per quanto riguarda il ballo, invece, c’è stata una vera e propria “strage“. Nessuna delle performance ha convinto Kledi, che ha espresso giudizi molto severi su tutti gli allievi. A Rebecca ha criticato i piedi, definendoli piatti e suggerendole di lavorare sulla loro estensione. Di fronte a queste osservazioni, Maria ha iniziato a ridere e ha lanciato uno sguardo ad Alessandra Celentano, lasciando Kledi perplesso. Chiara, invece, l’ha trovata troppo rigida, mentre Teodora è stata completamente bocciata per i suoi movimenti meccanici e le espressioni facciali esagerate.

Il coreografo non è stato clemente neanche con Alessio, definendolo impreciso durante l’esibizione e criticando, ancora una volta, i suoi piedi. A quel punto, di fronte all’ennesima critica nei confronti degli allievi, Maria ha reagito, rimproverando in maniera sottile il giudice. “Ti ho sentito Maria cos’hai detto”, ha detto Kledi, notando la sua reazione stizzita. “No è che sei diventato un rompiscatole, ammazza Kledi, sembri il fratellino della Celentano”, ha scherzato Maria. Tuttavia, il coreografo ha mantenuto la sua posizione, affermando: “Io glielo dico per il loro bene, ma menomale che c’è qualcuno che glielo dice. Sennò, bravi bravi e si creano troppe aspettative”. Una replica perfetta, che ha scatenato una pioggia di commenti positivi sui social.

Ad ogni modo, la De Filippi ha poi salutato affettuosamente l’ex ballerino di Amici, chiamandolo ironicamente “Severino”. Sui social, l’atteggiamento critico di Kledi è stato molto apprezzato, con molti utenti che ritengono necessario un professore come lui nel talent, competente nella tecnica e senza timore di esprimere le proprie opinioni con franchezza. Alla fine, a vincere la gara di questa puntata è stato Daniele, mentre Teodora si è classificata all’ultimo posto.