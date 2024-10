Amici 24, entra Chiamamifaro: Costanzo fu testimone di papà Gori

Oggi, domenica 13 ottobre, è andata in onda una nuova puntata della 24esima edizione di Amici. Il pomeridiano si è aperto con la sfida di Alena, cantante della squadra di Rudy Zerbi, arrivata ultima in classifica nella gara della scorsa settimana. Maria De Filippi ha subito fatto entrare la sua sfidante, Chiamamifaro, dando il via alla sfida, giudicata da Charlie Rapino. Le due artiste hanno cantato i loro inediti, ma alla fine ad averla vinta è stata Chiamamifaro, il cui brano sembra aver già conquistato il pubblico, ricevendo numerosi commenti positivi sui social.

L’entrata di Chiamamifaro nella Scuola più famosa d’Italia ha fatto discutere già dall’uscita delle anticipazioni di giovedì, 10 ottobre, complice il fatto che i suoi genitori sono due volti noti dello spettacolo. Difatti, Chiamamifaro è il nome d’arte di Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. La 23enne originaria di Bergamo (città di cui Giorgio Gori è stato sindaco per 10 anni) ha iniziato la sua carriera musicale a 18 anni con il suo primo singolo “Pasta rossa”. Negli anni, ha fatto parecchia gavetta, aprendo i concerti di artisti noti come Pinguini Tattici Nucleari, Sangiovanni e Ariete. Inoltre, qualche mese fa, si è esibita sul palco del concertone del Primo Maggio.

Cristina Parodi e Giorgio Gori sono due figure di spicco nel mondo del giornalismo e della politica italiana. I due sono convolati a nozze nel 1995, e, a fare da testimone di nozze di Gori, fu Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, conduttrice di Amici. Costanzo e il giornalista si conobbero negli anni ’80 e coltivarono per anni una profonda amicizia. Quando Maurizio Costanzo è scomparso nel febbraio del 2023, Cristina Parodi ha voluto ricordarlo sui social condividendo una foto del suo matrimonio, in cui appaiono Maria e Maurizio, che si erano sposati solo un mese prima. “Per noi sei stato il migliore e più entusiasta testimone di nozze”, aveva scritto.

Dunque, il legame tra la De Filippi e la nuova allieva Chiamamifaro ha scatenato diverse critiche e polemice. Tuttavia, dopo la sua esibizione, molti detrattori si sono ricreduti, elogiando la cantante per il suo talento e apprezzando la sua canzone. A questo punto, non resta che attendere per vedere come sarà il percorso della figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori nella Scuola di Amici.