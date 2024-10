Anticipazioni Amici 13/10: new entry, ospiti e discussioni tra prof

Nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre, è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica 13 ottobre. Ecco che cosa è successo, stando alle anticipazioni divulgate dai canali ufficiali del programma e da SuperGuidaTv.

Gli ospiti

Nel corso della terza puntata di Amici saranno molti gli ospiti chiamati a raccolta da Maria De Filippi per valutare le esibizioni dei nuovi allievi della scuola. Prima tra tutte Fiorella Mannoia e, a seguire, ci saranno anche Kledi, Charlie Rapino e Garrison Rochelle. Oltre al divertimento però, ci sarà spazio anche per argomenti molto più seri: infatti un degli ospiti che sarà presente nel corso della puntata di domenica sarà un medico del Policlinico Gemelli, invitato da Maria per presentare una manifestazione al Foro Italico.

Per finire, stando a quanto affermato da SuperguidaTv, l’ospite musicale sarà Virginio che avrà quindi la possibilità di presentare il suo nuovo singolo, intitolato Amarene.

Amici, puntata 13 ottobre 2024: classifica canto

Nel corso di questa nuova puntata, Alena, che già era arrivata ultima nel corso dello scorso appuntamento del talent show, è stata messa in sfida. Prova che, stando al giudizio di Charlie Rapino, l’allieva di Rudi Zerbi non è riuscita a superare. Una sconfitta costata molto cara ad Alena, che è quindi stata costretta ad abbandonare la scuola. Al suo posto è arrivata Chiamamifaro, nome d’arte di Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Ecco la classifica di questa puntata:

Nicolò, che ha cantato Sono solo parole di Noemi. TrigNO che si è esibito sulle note di Ragazza Triste. Ilan, che ha cantato una canzone in inglese. Una scelta che non è stata particolarmente apprezzata da Fiorella Mannoia, che invece avrebbe voluto ascoltare il cantante con una canzone in italiano. La Mannoia ha però fatto i complimenti a Ilan per il fatto di averlo visto suonare uno strumento: la chitarra. Un’abilità, quale di cantare e suonare insieme, che, stando alle parole di Fiorella, non è da tutti al giorno d’oggi. Diego, che ha scelto Bisogna imparare ad amarsi di Ornella Vanoni. Vybes, esibitosi sulle note di Alba Chiara con barre sulla madre. Luk3 con Nu juorno buono di Rocco Hunt. Senza Cri che si aggiudica l’ultimo posto cantando Splash. Purtroppo il giovane cantante ha stonato cantando in falsetto. Un errore che sia Fiorella Mannoia che Lorella Cuccarini gli hanno fatto notare. Per finire, Senza Cri ha ottenuto la felpa della sfida ed è scoppiato in un pianto disperato.

Per finire, alla gara inediti hanno partecipato Diego e Luke3 contro Senza Cri. Un duello all’ultima nota che molto probabilmente non sarà mandato in onda nel corso della puntata domenicale bensì, nel daytime di lunedì. Il motivo? La sfida è stata registrata senza la presenza della conduttrice.

Amici, puntata 13 ottobre 2024: classifica ballo

Garrison ha giudicato la sfida tra Sienna e Mattias, vinta dalla prima. Mattias ha ballato sulle note di Beggin, mentre Sienna ha scelto di giocarsi le sue carte con Lose my breath. Veniamo ora alla classifica della gara di ballo e ai commenti che i professori hanno riservato agli allievi questa settimana:

Daniele, ha ricevuto molti complimenti da parte di Kledi che ha particolarmente apprezzato il fatto di riuscire a percepire tutta la passione del ballerino. Alessia, che si è esibita in un paso doble indossando una gonna lunga. Scelta commentata dalla conduttrice che ha quindi chiesto alla Celentano se avesse scelto quella gonna per coprire le “cosce grosse” di Alessia. Domanda alla quale la Celentano ha risposto semplicemente sottolineando la necessità di vestirsi in quel modo per la coreografia scelta. Rebecca, che ha ballato un passo a due con Sebastian. I commenti sono stati principalmente: bene la parte superiore, meno bene quella inferiore. Chiara, che ha scelto di danzare sulle note di I’m gonna live forever. Non è andata molto bene soprattutto secondo Kledi, che ha detto di averla vista un po’ rigida, bloccata. Alessio, che ha scelto di esibirsi con Die with a Smile. Il ballo nel compenso è andato abbastanza bene, anche se Kledi gli ha fatto notare come il modern non sia affatto il suo stile. Teodora, che si aggiudica l’ultimo posto di questa classifica principalmente perché non si sentiva molto bene e quindi non ha potuto mettere tutta sé stessa nell’esibizione. Ha quindi scelto di ballare una coreografia della scorsa settimana che però non aveva provato. Motivo per il quale Kledi l’ha criticata, sostenendo che il balletto fosse “legnoso”. Nel complesso non gli è piaciuta e, anche se Teodora ha cercato di giustificarsi sottolineando di non aver ballato una coreografia attinente al suo stile, Kledi non ha mollato il colpo ma anzi, ha colto l’occasione per ribadire che nella scuola di Amici tutti devono sapere ballare qualsiasi stile.

Infine, alla gara di ballo speciale hanno partecipato Rebecca, Alessio e Daniele. La prima si è esibita sulle note di Houdini e Alessio con Malavita. A trionfare è stato Alessio che, stando ai commenti dei coach, deve ancora affinare la tecnica ma è riuscito a comunicare le sue emozioni. Motivo per il quale è stato premiato.

I compiti assegnati

Nicolò: cantare Abissale di Tananai. Un compito che ha fatto nascere una bella discussione tra Rudi Zerbi e la Pettinelli, nella quale si è poi anche intromessa Lorella Cuccarini. La Pettinelli ha infatti cercato di difendere Nicolò dal giudizio di Zerbi e Cuccarini, che continuano a sostenere come a loro non siano ancora arrivate le emozioni dell’allievo.

Rebecca: ballare una coreografia dimostrata da Georgie. Un compito assegnato dalla Celentano. Subito dopo l’esibizione, si è aperta una discussione tra la Celentano e l’allieva, nella quale si è poi anche intromessa la conduttrice.

Tutto il gossip e i retroscena della puntata

È stato mandato in onda un video che riprende Rebecca fare alcuni apprezzamenti su Sebastian;

che riprende Rebecca fare alcuni su Sebastian; Esattamente come la scorsa settimana, è andato in onda Dimmi la verità con i palloncini. Nel corso del gioco, Alessia è stata giudicata troppo permalosa. A scriverlo è stata Rebecca che ha alzato la mano per rivelarlo a tutti gli altri. Commento positivo invece per TrigNo da parte di Ilan. In realtà si trattava di una piccola critica celata in quanto l’obiettivo di Ilan era quello di spingere TrigNo a dare tutto sé stesso in questa avventura. Messaggio positivo per Rebecca da parte di Nicolò che invece ne ha ricevuto uno negativo e anonimo. Per finire, giudizio positivo anche per Chiara ma anonimo come quello di Nicolò.

