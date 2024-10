Amici, Vybes si dichiara a Rebecca: ma a lei piace un altro allievo

Risolto il primo mistero della 24esima edizione di Amici. Nella puntata del talent andata in onda domenica, 5 ottobre, Maria De Filippi ha riproposto il gioco dei palloncini, già utilizzato negli anni precedenti. Di cosa si tratta? Nel corso della settimana, agli allievi viene chiesto di scrivere dei bigliettini contenenti segreti o pensieri sui propri compagni. In studio, Maria ha poi invitato alcuni di loro a scegliere tra diversi palloncini, ciascuno contenente uno dei biglietti. Chiamata al centro dello studio dalla De Filippi, la ballerina Rebecca ha trovato una dedica particolare: uno degli allievi si dichiarava interessato a lei, ma spiegava di non avere il coraggio di dirglielo di persona.

Da lì, Maria e Rebecca hanno iniziato ad indagare, ipotizzando che l’autore potesse essere il cantante Ilan Muccino (figlio del regista Gabriele Muccino). Tuttavia, quest’ultimo ha negato e nessun altro si è fatto avanti. L’investigazione è poi continuata in Casetta, dove Rebecca che ha cercato di scoprire in tutti i modi chi fosse il suo misterioso corteggiatore. Alla fine, oltre ad Ilan, ha iniziato a sospettare anche del rapper Vybes, noto per la sua timidezza nei confronti con le donne.

Nel daytime di Amici andato in onda oggi, mercoledì 9 ottobre, Rebecca ha affrontato Vybes, chiedendogli direttamente se fosse stato lui a scrivere questo famigerato biglietto. Dopo averlo interrogato prima in sala relax e persino seguito in bagno, il rapper ha continuato a negare spudoratamente, ma il suo sorriso sospetto ha lasciato tutti dubbiosi. I ragazzi della Casa si sono poi trovati ad analizzare la dedica, dirigendosi più verso Ilan. “Guardami, no. Il giorno che ci proverò con te lo capirai”, ha detto il figlio di Muccino dando un bacio in fronte a Rebecca.

Ilan o Vybes… Chi ha scritto il bigliettino per Rebecca? 😁🕵️ #Amici24 pic.twitter.com/XnNTqCIWG8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 9, 2024

Dopodiché, è stata mostrata una conversazione tra Vybes e la ballerina Sienna, in cui il cantante le chiedeva se Rebecca le avesse mai parlato di lui. “Secondo me le piace Nicolò, di te non mi ha mai detto nulla”, ha detto l’australiana. “Fa niente, sono abituato”, ha risposto amareggiato il cantante. Infine, incalzato ancora una volta dall’allieva di Deborah Lettieri, il rapper è finalmente uscito allo scoperto, ammettendo di aver scritto la dedica. “Veramente? Ma che carino”, ha reagito la ballerina, andandolo ad abbracciare affettuosamente.