Amici anticipazioni puntata 6/10: liti, classifiche, ritiro e “palloncini”

Seconda registrazione della stagione di Amici di Maria De Filippi 2024/2025. La puntata messa in cantiere venerdì 4 sarà trasmessa domenica 6 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14. A spoilerare cosa è accaduto è stato l’account Amici News e il portale SuperGuidaTv.

Amici 24, ospiti seconda puntata

Gli ospiti della seconda puntata sono stati Petit, a cui Maria De Filippi ha consegnato il Disco di Platino per Mammamì, Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnato. Questi ultimi due hanno anche ricoperto il ruolo di giudici.

Amici di Maria De Filippi, puntata 6 ottobre 2024: classifica canto

Prima posizione per Nicolò, maglia nera per Alena:

Nicolò ha intonato Beautiful things. Tutti d’accordo sulla tecnica sopraffina e pioggia di complimenti. Rudy Zerbi, però, ha sostenuto che è mancata l’interpretazione. Vybes ha cantato Sciamu a ballare (pizzica con delle barre). Ilan ha intonato Amore che vieni, amore che vai. Durante la performance si è mosso non poco e Gigi D’Alessio gli ha consigliato di stare fermo innanzi a un simile brano. Senza Cri ha cantato Luna. Ha convinto, soprattutto sulle barre. Inoltre ha rivelato il significato del suo pseudonimo. Quindi? Ha dichiarato che quando è sul palco ‘lei’ non c’è più. Gigi D’Alessio si è complimentato. TrigNo ha intonato Use somebody con barre in italiano. Gigi ha detto che ha la stoffa del frontman, ma che deve migliorare sul timbro e sull’estensione. Luk3 ha cantato Mary. Secondo D’Alessio è ancora acerbo e che deve darsi un bel po’ da fare. Diego ha intonato La musica non c’è. Tanti problemi con l’intonazione. Alena ha cantato Niente canzoni d’amore. Stesso discorso fatto a Diego,

Alla gara inediti hanno partecipato Ilan con Inverno, TrigNO con Maledetta Milano e Senza Cri con Madrid. Il vincitore o la vincitrice lo deciderà il televoto.

Amici di Maria De Filippi, puntata 6 ottobre 2024: classifica ballo

Assente Gabriele che si è ritirato dalla scuola. Assente temporaneamente anche la professionista Francesca Tocca. A sostituirla una ballerina chiamata Eleonora. Di seguito la classifica:

Teodora: tanti complimenti, Eleonora Abbagnato stregata. Daniele: anche lui ha convinto la Abbagnato che gli ha mandato dei cuoricini da lontano e poi è andata ad abbracciarlo. Chiara: per la Abbagnato ha un modo gentile di danzare, ma deve migliorare sul versante della personalità. Rebecca: Abbagnato si è congratulata per la tecnica e per l’”anima”. Alessio Alessia: in studio è stato reso noto che la giovane sta lavorando con la nutrizionista. Sienna: la Abbagnato ha spiegato che deve essere più precisa e che deve lavorare sul suo fisico.

Compiti dati dai prof: come se la sono cavata Alessia e Sienna

Alessia: rumba con un passamontagna sul volto. Le è stato suggerito di svolgerlo senza accenti e all’inizio Deborah Lettieri ha abbassato la leva. Motivo? Alessandra Celentano ha messo gli accenti. Tensione tra prof con la nuova insegnate che ha sottolineato che non era quello che aveva domandato. Incursione di Lorella Cuccarini che ha sostenuto che gli occhi dell’allieva hanno espresso e raccontato parecchio durante la performance.

Sienna: non è arrivata la sufficienza, ma si è notato il lavoro fatto per migliorare. Per Emanuel Lo la ragazza era sufficiente.

Retroscena, gossip e curiosità della puntata

Maria ha deciso di ripristinare in studio il gioco dei palloncini. Sono stati letti due messaggi positivi per Vybes scritti da Ilan e TrigNo. Poi due messaggi negativi per TrigNo partiti da Daniele e Diego. Un altro messaggio positivo è giunto a Rebecca. Ha stregato qualcuno, ma non si è capito chi.

Sono stati letti due messaggi positivi per Vybes scritti da Ilan e TrigNo. Poi due messaggi negativi per TrigNo partiti da Daniele e Diego. Un altro messaggio positivo è giunto a Rebecca. Ha stregato qualcuno, ma non si è capito chi. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno litigato, tanto per cambiare. Motivo? La performance di Nicolò. Secondo Zerbi è mancata l’interpretazione. Anche Gigi D’Alessio si è detto in disaccordo con il produttore discografico. Quest’ultimo ha chiesto al cantante se secondo lui quando si esibisce fa l’amore con la musica.

hanno litigato, tanto per cambiare. Motivo? La performance di Nicolò. Secondo Zerbi è mancata l’interpretazione. Anche Gigi D’Alessio si è detto in disaccordo con il produttore discografico. Quest’ultimo ha chiesto al cantante se secondo lui quando si esibisce fa l’amore con la musica. Momento esilarante quando è stato mostrato un video con protagonista TrigNo. Lo si vede a lezione con la Pettinelli che gli dice che è “eccentrico”. Poi è stato trasmesso un altro filmato in cui lo si vede nella casetta mentre fa il farfallone, sistemandosi i capelli (Senza Cri alle spalle lo gigioneggia) e facendo delle sfilate. Alla fine del video fanno dice alla Pettinelli che è “eccentrico”. Risate

Sponsor Oreo e Marlù