Amici, prof sostituiti: De Filippi avrebbe puntato su tre ex allieve

Sarebbero in lizza due cantanti e una ballerina molto amate dal pubblico di Canale 5 per vestire i panni di professoresse

Ci saranno dei cambiamenti tra i professori della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Almeno così sembra. Non ci sono ancora notizie ufficiali al riguardo, questo va precisato. Ma uno scoop di queste ore parla dell’eventualità di trovare dietro le famose cattedre tre ex allieve del talent show di Canale 5 molto amate. Sono due cantanti e una ballerina professionista le protagoniste di questa nuova indiscrezione, lanciata da Amadeo Venza. L’esperto di gossip su Instagram fa sapere:

“Grande fermento ad Amici! Emma, Alessandra ed Elena sarebbero in lizza per sostituire Todaro e Arisa. Ma potrebbe tornare di nuovo Veronica Peparini. È ancora tutto da decidere”

Ebbene Venza parla di Emma Marrone, Alessandra Amoroso ed Elena D’Amario come eventuali nuove professoresse di Amici. Una di loro o tutte e tre potrebbero approdare dietro le famose cattedre per sostuire Raimondo Todaro e Arisa. In realtà, ancora non è certo se i due insegnanti abbiano concluso la loro esperienza come professori del talent show di Maria De Filippi.

Le indiscrezioni vedono Arisa fuori dal programma di Canale 5. La cantante vorrebbe concentrarsi di più sulla sua carriera di cantante. Invece, per quanto riguarda Todaro, si è parlato addirittura di una lite con Maria De Filippi. Lo stesso Raimondo ha provato a smentire tale gossip, parlando di un percorso meraviglioso vissuto nel programma.

Al contrario, è sicuro che i telespettatori ritroveranno Lorella Cuccarini dietro la cattedra. Infatti, la conduttrice ha ammesso che sarà ancora presente nel programma nel corso della prossima edizione. Sicuri sono anche i posti di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, volti storici e ormai indispensabili per Maria.

Non c’è alcuna notizia, invece, su Emanuel Lo. Non resta che attendere per scoprire se anche lui sarà presente oppure no nella prossima edizione. Intanto, si parla da oggi dell’eventualità di ritrovare le tre amatissime ex allieve, questa volta come professoresse. Non è difficile immaginare Elena D’Amario nel ruolo di insegnante.

La ballerina rappresenta ormai una presenza costante nella Scuola più famosa d’Italia, dove guida gli allievi a prepararsi. Con il suo talento ha dimostrato di essere una grande professionista, anche fuori dal nostro Paese. De Filippi potrebbe aver deciso di farle fare questo salto di qualità. Emma Marrone ha già preso parte al talent dopo la sua partecipazione come allieva.

Infatti, ha vestito i panni di Coach per più edizioni durante il Serale. Sarebbe una graditissima sorpresa rivederla questa volta nel ruolo di professoressa di canto. Difficile pensare Alessandra Amoroso in queste vesti. La cantante, dopo la sua esperienza come allieva nel programma di Maria De Filippi, non si è mai soffermata particolarmente sul mondo televisivo.

Fatto sta che questa per il momento resta solo un’indiscrezione e che la verità uscirà fuori con la prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, di cui è già stata indicata una data.