Parla Cuccarini, chiarezza fatta su Amici e quel no secco alla Rai

Lorella Cuccarini ha spiegato per quale motivo ha rifiutato l’offerta della Rai, che l’aveva cercata per sostituire Bortone.

Nelle settimane precedenti alla presentazione dei palinsesti Rai, era circolata una voce secondo cui Lorella Cuccarini sarebbe potuta tornare a Viale Mazzini. Lo scenario non venne mai confermato e, recentemente, a parlare è stata proprio la diretta interessata, oggi insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini-Rai: parla la showgirl

La showgirl era stata cercata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai. “Mi ha proposto la fascia delle ore 14 di Rai 1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano” ha detto Lorella. Inizialmente, quindi, l’insegnante di Amici era stata pensata per sostituire Serena Bortone, e il suo programma Oggi è un altro giorno, nella fascia pomeridiana. “In questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato” ha spiegato, probabilmente alludendo ad alcune polemiche politiche passate.

Il rapporto con Mediaset e la conferma ad Amici

Oltre ad aver ammesso di esser stata cercata dalla Rai, Lorella Cuccarini ha confermato, di fatto, la sua presenza ad Amici anche per la prossima edizione. “Cosa mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, sono soddisfatta, sono serena e questo per me è fondamentale” ha spiegato.

Tra le sue dichiarazioni anche qualche riferimento a Mediaset, per cui ha speso belle parole: “L’aspetto che più mi ha dato soddisfazione è aver conosciuto, con Amici, un pubblico molto più giovane, cosa che con la Rai non si può conoscere, lì parli solo ad una certa fetta di pubblico, non a tutto“.

I prossimi impegni di Lorella in tv

Per concludere, Lorella Cuccarini ha annunciato che sarà ospite di Amadeus nello show di Rai 1 Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000 all’Arena di Verona, che verrà registrato a metà settembre. La showgirl ha spiegato di star preparando una nuova versione della storica canzone La notte vola realizzata da Merk & Kremont e che verrà presentato ufficialmente in occasione dello show di Amadeus.

Lorella-Rai, la prima delle indiscrezioni non confermate

Sembrerebbe, quindi, che non rivedremo Lorella Cuccarini in Rai molto presto. La showgirl aveva condotto, nella stagione 2019-2020, tra le ultime esperienze a Viale Mazzini, La vita in diretta, affiancata da Alberto Matano. Nonostante i buoni risultati in termini di ascolti, il suo appuntamento per la conduzione nella stagione 2020-2021 non venne rinnovato. Lorella divenne insegnante di danza ad Amici nell’autunno del 2020, per poi essere riconfermata l’anno seguente, ma come insegnante di canto.

Con la presentazione dei palinsesti Rai, sono diverse le indiscrezioni che, circolate nelle settimane precedenti, non hanno trovato conferma. Quella di Lorella Cuccarini è solo la prima. Da segnalare, ad esempio, come anche Massimo Giletti era stato accostato a Viale Mazzini, con tanto di avvistamento nelle sedi Rai. Altra indiscrezione mai confermata era quella di un possibile ritorno di Miss Italia su Rai 1, con Milly Carlucci alla conduzione, una volta conclusi gli impegni con Ballando con le Stelle.