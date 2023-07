Rai – Fiorello, Giletti, Miss Italia: non riconferme e chi è rimasto fuori

Nella giornata di venerdì 7 luglio, la Rai è stata protagonista con la sua presentazione ufficiale dei palinsesti per la stagione televisiva 2023/2024. Dopo Mediaset, anche l’emittente statale di Viale Mazzini ha scoperto le sue carte. In particolare, l’ad Rai Roberto Sergio ha fatto chiarezza su alcune questioni che, nei giorni precedenti, avevano messo la Rai al centro di voci e indiscrezioni. Si è parlato dell’addio di Bianca Berlinguer, del rinnovo di Viva Rai 2 e non solo.

Il ritorno di Giletti e la sostituzione di Cartabianca: parla l’ad Sergio

Una delle voci circolata insistentemente nelle scorse settimane era quella relativa ad un possibile ritorno di Massimo Giletti in Rai. Dopo un primo misterioso avvistamento a Viale Mazzini, nei giorni a seguire era emersa una voce secondo cui il vicepremier Matteo Salvini si stava muovendo per riportarlo dove la sua carriera ha preso il via. Sembrava, inoltre, che il conduttore dovesse guidare un nuovo programma previsto per settembre o, ipoteticamente, per inizio 2024.

A fare chiarezza sulla questione Giletti ci ha pensato l’ad Sergio: “Giletti è contrattualizzato con La7” ha spiegato, nonostante la chiusura anticipata di Non è l’Arena avesse amplificato le voci sul suo conto. “Non escludo che in futuro possa essere interessante per l’azienda” ha concluso. Al momento, appare chiaro che non vedremo Giletti alla guida di nessun programma Rai, tuttavia le dichiarazioni di Roberto Sergio non sembrano chiudere la porta ad un suo ritorno.

L’addio di Bianca Berlinguer, recentemente approdata a Mediaset, ha suscitato una certa sorpresa. Interpellato dall’Ansa sul suo ex programma Cartabianca e su Miss Italia (altro show al centro di recenti indiscrezioni), l’ad Sergio ha risposto, esprimendosi anche sull’ex conduttrice Rai: “Bianca l’ho incontrata sabato scorso, mi ha detto che si sentiva più a disagio, che avrebbe voluto fare una striscia, ma questo non era possibile in questo momento per cui Bianca ha scelto di intraprendere una nuova esperienza di vita e professionale“. Il programma di Rai 3, come è stato spiegato, non è stato ancora sostituito e nei prossimi giorni si cercherà una soluzione.

Miss Italia e il rinnovo di Viva Rai 2: questione via Asiago da risolvere

Su Miss Italia, Sergio è stato molto chiaro: “Miss Italia non è in palinsesto e non ne ho mai sentito parlare“. Non trovano conferma, dunque, quelle voci che volevano un ritorno del programma su Rai 1 con Milly Carlucci alla guida, magari una volta terminati gli impegni con Ballando con le Stelle.

Altra questione che ha tenuto banco nelle scorse settimane, è stata quella del rinnovo di Viva Rai 2. Lo stesso Fiorello, alla guida del varietà mattutino, non aveva dato certezze al riguardo. A rendere complicato il rinnovo, la questione dei condomini di Via Asiago. Roberto Sergio si è espresso così sull’argomento: “C’è la volontà nostra di proseguire, c’è il desiderio di Fiorello, ma c’è il tema di Via Asiago, dove abitano delle persone. Con il mio staff cercheremo di ragionare con i condomini e speriamo a novembre di riprendere questa trasmissione. Non sono in grado di dire se accadrà, ma lavoreremo alacramente per riuscirci“.

Se per Miss Italia appare probabile il mancato ritorno in palinsesto per la prossima stagione, rimangono ancora incerte le questioni relative al ritorno di Giletti e al rinnovo di Viva Rai 2. Il varietà mattutino, in particolare, è stato una delle scommesse vinte del secondo canale, riscuotendo un certo successo. La speranza è che lo show di Fiorello possa tornare anche nella prossima stagione, magari trovando un accordo con i residenti di Via Asiago.