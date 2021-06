Amici, primo giorno di lavoro per Serena: la Celentano spunta a sorpresa

Un giorno importante per la ballerina giunta in semifinale alla 20esima edizione: da oggi inizia l’avventura con il Balletto di Roma

Oggi è un giorno speciale e importante per Serena Marchese dopo Amici 20. La ballerina ieri è arrivata a Roma, lasciando la sua Sicilia dopo poche settimane insieme alla sua famiglia. Non è trascorso neanche un mese dal giorno in cui è uscita dal programma di Canale 5, ma è già tempo per lei di rimettersi al lavoro. Serena ha iniziato a lavorare col Balletto di Roma, che proprio oggi ha iniziato a preparare il nuovo spettacolo che porteranno in tour. Un giorno molto importante dunque per tutti, anche per la compagnia stessa e per i maestri. Il Balletto di Roma ha documentato sul profilo Instagram la prima giornata di prove e nei vari video è spuntata anche Alessandra Celentano.

A quanto pare Serena non si aspettava di incontrare la sua maestra di Amici 2021 nel suo primo giorno di lavoro. Lo stesso Balletto sui social ha parlato di una visita inaspettata da parte della maestra Alessandra, passata per fare un saluto a tutta la compagnia e in particolare a Serena. Valerio Longo, direttore artistico del Balletto già visto ad Amici, ha aperto la porta alla Celentano, che è entrata in sala e ha dato il buongiorno a tutti i danzatori, dispiaciuta di non poter abbracciare nessuno. “Buongiorno Serena, come stai?”, ha aggiunto rivolgendosi alla sua ormai ex allieva.

La maestra di Amici, al centro di uno scontro a distanza tra ex alunne, ha assistito alle prove, seduta in fondo alla sala. Longo ha fatto avvicinare Serena alla Celentano per farle parlare e la ballerina si è avvicinata con tutta la sua timidezza, ormai nota a chi l’ha conosciuta nella scuola di Maria De Filippi. “Sei ancora timidona?”, le ha detto la Celentano. Serena ha confermato, non ha ancora superato del tutto la timidezza ma è decisamente sulla strada giusta. Anche Longo ha detto che pian piano supereranno la timidezza. La Celentano invece ha fatto notare a Serena che ormai dovrebbe essersi abituata, ma pare ci vorrà ancora un po’ di tempo per lei.

La sorpresa di Alessandra Celentano a Serena Marchese dopo Amici sta facendo il giro del Web. Un momento molto bello tra maestra ed ex allieva che molti stanno condividendo sui social, dopo essersi affezionati a loro durante il talent show. In sala con la compagnia del Balletto di Roma non c’era Alessandro Cavallo, per cui è chiaro ormai che abbia optato per altre offerte di lavoro.

https://www.instagram.com/p/CPlKsFLotsx/