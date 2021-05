Alessandro Cavallo dopo Amici 2021 si è raccontato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il ballerino è arrivato in finale, non è riuscito a battere Giulia Stabile, che poi ha vinto il programma, ma è tornato a casa con altre enormi vittorie. Innanzitutto l’affetto del pubblico, e ne ha conquistato tanto, e poi ben due proposte di lavoro. Sono tutti molto curiosi di sapere cosa deciderà di fare Alessandro a tal proposito. Ebbene, forse ha fatto una scelta. In realtà non si sa se sarà costretto a scegliere o se invece potrà lavorare a entrambi i progetti. Magari si accavalleranno con i tempi di lavoro, magari no. Anche lui non è stato specifico in questo, ma ha parlato di una sola delle due proposte.

Alessandro è già tornato in sala a danzare. Inizialmente aveva deciso di riposarsi un po’ di più, ma ha già ripreso. Voleva godersi la famiglia, aveva anche altri impegni dopo Amici 20, ma alla fine ha scelto di tornare ad allenarsi per non perdere ritmo e forma fisica. Quindi è di nuovo tutti i giorni alla sbarra e quattro volte a settimana è in palestra. Tutto in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro. Anzi, glielo hanno proprio domandato e lui ha risposto così:

“Come sapete Karl Sydow mi ha voluto per il suo progetto Broadway Milano e nello specifico per lo spettacolo ispirato a Dirty Dancing. La proprietaria del marchio sta guardando i miei video dei provini ed è un momento molto delicato perché tra poche ore o tra qualche giorno potrebbe arrivare la conferma. Insomma, se le piaccio si può continuare”

La proposta a cui si riferisce è la prima, quella che lo ha lasciato di stucco in semifinale. Ma in realtà nell’ultima settimana che ha trascorso nella scuola ha ricevuto anche un’altra proposta di lavoro, insieme a Serena Marchese. Il fatto che abbia parlato solo di quella per Brodway Milano vuol dire che è più interessato a quella? Non ha menzionato in alcun modo l’altra offerta, quindi è possibile che abbia fatto la sua scelta. Ma non è detto che dovrà rinunciare al Balletto di Roma, in realtà. Magari spiegherà meglio nei prossimi giorni.

Intanto Alessandro Cavallo di Amici ha parlato anche dei rapporti che si sono creati nel programma. Lui ha stretto un bellissimo rapporto con i professionisti Elena D’Amario e Marcello Sacchetta, che sono stati anche suoi maestri in sala prove. Di loro ha raccontato che hanno una connessione artistica speciale e la stessa visione della danza, sono diventati due punti di riferimento per il suo futuro. E poi le parole su Maria De Filippi, rivelando di aver frequentato spesso il suo ufficio e che è stata fondamentale: