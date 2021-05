Il Serale di Amici 2021 non è ancora finito, ma fioccano già proposte di lavoro. Se i quattro cantanti arrivati in semifinale sono in uscita con i loro primi album, anche per i ballerini qualcosa inizia a muoversi. Nel daytime di oggi è stata annunciata una sorpresa per Serena Marchese, eliminata proprio in semifinale. Prima di lasciare la scuola, però, la ballerina ha incontrato la sua maestra Alessandra Celentano. Quest’ultima si è detta fiera e orgogliosa del percorso fatto da Serena, che è cresciuta tantissimo non solo dal punto di vista artistico ma anche personale.

La Celentano ha speso delle bellissime parole per la sua ballerina, voleva incontrarla per dirle di essere tanto contenta di lei. Pensa che il percorso ad Amici di Maria De Filippi abbia fatto molto bene a Serena, che sia cresciuta molto. E sul suo bellissimo percorso ha aggiunto: “Tu sei nata per ballare, Serena. Te lo devi mettere in testa, è una grande fortuna”. Le ha ancora detto che ha doti da danzatrice che non tutte le ragazze che sognano di ballare hanno. Ha elogiato la sua personalità e il suo carattere, che all’inizio forse non sono venute fuori perché lei ci credeva poco.

Nel Serale invece Serena è sbocciata come un fiore in primavera e ha dimostrato tutto il suo valore. Per questo la Celentano l’ha invitata a credere di più in sé stessa, a essere più convinta delle sue doti. Poi ancora: “Io credo che avrai una bella carriera. Io in te ho sempre visto il grande potenziale e lo vedo tuttora”. Ma la maestra non era lì solo per salutare la sua allieva, perché doveva presentarle una persona: Valerio Longo, coreografo e direttore artistico del Balletto di Roma.

Longo si è complimentato con Serena, ha detto di averla seguita per tutti questi mesi e ha sempre visto in lei tutto ciò che per lui è importante vedere in una ballerina. Per questo ha deciso di offrire un contratto di lavoro a Serena Marchese nel Balletto di Roma. La compagnia è in vista di un tour mondiale, con tappe anche in Brasile e in Cina. La Celentano ha aggiunto che per Serena è una opportunità perfetta, perché potrà lavorare in una compagnia bellissima con cui girerà il mondo e avrà modo di lavorare con tanti coreografi. “Questa è la tua vittoria”, le ha detto.

Serena Marchese, che ha riabbracciato il suo fidanzato poco dopo, era felicissima. Non ha nascosto che sperava tanto in questo, ovvero poter fare di una passione il suo lavoro. Non aveva parole, è riuscita solo a ringraziare. Ma Valerio Longo era ad Amici non solo per lei, perché ha incontrato anche Alessandro Cavallo e ha offerto a lui lo stesso contratto. Il ballerino ha ricevuto anche un’altra offerta in semifinale. Dovrà fare una scelta oppure riuscirà a far combaciare gli impegni? Serena e Alessandro lavoreranno insieme dopo Amici?