Semifinale Amici, Alessandro senza parole: importante proposta di lavoro

Il ballerino di Lorella Cuccarini ha convinto non solo i giudici e il pubblico, ma anche una persona che metterà in scena dei musical a Milano

La semifinale di Amici 2021 è stata animata da una importante proposta di lavoro per Alessandro Cavallo. Il ballerino, seguito da Lorella Cuccarini, continua a convincere e mettere d’accordo tutti, sia in studio sia a casa. Al pubblico piace, arriva forte e chiaro nella sua sicurezza e nella leggiadria dei suoi movimenti. Ma piace anche ai giudici, che lo hanno spedito dritto in finale di Amici 2021. Prima di scoprire di essere un finalista, però, per Alessandro era in serbo un’altra fortissima emozione. Nel ballottaggio tra i quattro rimasti a giocarsi la finale, Maria De Filippi ha invitato a entrare in studio due ospiti speciali.

Gli ospiti sono stati annunciati da una clip: Karl Sydow, rinomato produttore teatrale, e Federico Bellone, regista teatrale e produttore teatrale italiano. I loro nomi sono molto conosciuti specialmente nel mondo dei musical e lavoreranno insieme a un progetto che porta il nome di Broadway Milano. Bellone lo ha presentato come il rilancio dello spettacolo dal vivo in Italia ed è stato voluto da Sydow. Gli spettacoli andranno in scena a partire da dicembre 2021, data in cui si spera i teatri torneranno a riempirsi come un anno e mezzo fa. Sono in programma diversi spettacoli, tra cui Dirty Dancing.

Karl Sydow ha spiegato di avere una profonda ammirazione e stima per Maria De Filippi, per ciò che fa con il programma Amici e per le persone a cui dà spazio e visibilità. Per questo motivo ha deciso di riservare un posto per uno dei ballerini del programma. Quando la padrona di casa ha chiesto se avesse già in mente qualcuno in particolare, Bellone ha risposto che a Sydow piace molto il ballerino della Cuccarini.

Quindi Alessandro Cavallo lavorerà nel musical Dirty Dancing a Milano. La sua reazione? Era senza parole, non è riuscito a commentare. Il ballerino è rimasto senza parole, era incredulo e quando Maria gli ha detto che poteva pensarci con calma prima di dare la risposta lui è scoppiato a piangere. Mentre Maria salutava i suoi ospiti, Alessandro si è girato verso la Cuccarini e ha continuato a ringraziare tutti. Per lui è una enorme rivincita dopo il grave infortunio che poteva stroncargli la carriera. Non è l’unica soddisfazione di questa puntata per lui, perché è riuscito a conquistare un posto in finale. Anche questo è un grande traguardo e lo ha spiegato nel corso della semifinale di Amici.