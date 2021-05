Finalisti Amici 2021, tutti i nomi e gli ultimi eliminati: il colpo di scena

Chi sono i finalisti di Amici 2021? I nomi non sono più un mistero, neanche il quarto che ancora non si conosceva. E nemmeno il quinto. La semifinale del Serale è stata registrata, per cui le anticipazioni avevano svelato i primi tre finalisti. Per scoprire gli ultimi, invece, il pubblico ha aspettato che fosse Maria De Filippi a comunicarli in casetta, come di consueto in questa 20esima edizione. La prima domanda a cui dare risposta è quanti sono i finalisti di Amici 2021: c’è stata una grande sorpresa, un vero colpo di scena perché saranno cinque e non quattro. Tra i sette semifinalisti, quindi, ci sono anche gli ultimi eliminati al Serale: in due hanno dovuto rinunciare al sogno di raggiungere la finale. I finalisti di Amici 2021 sono Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy.

Aka7even è stato il primo a raggiungere la finale. Ha battuto due volte Tancredi, ma ha perso contro Sangiovanni. Due punti gli sono bastati per volare verso la maglia dorata che lo ha portato dritto in finale ad Amici 2021. Non è riuscito a dire molte parole a Maria, se non che non se lo aspettava e che era molto felice. La semifinale è andata avanti con una manche di ballo, che ha eletto il secondo finalista ma stavolta sono state necessarie quattro sfide e non tre come nella precedente manche.

Sebbene la partita fosse in mano di Lorella Cuccarini, non è stato Alessandro a raggiungere la finale bensì Giulia Stabile. C’è stato un momento molto intenso con Sangiovanni, che è scoppiato a piangere. Ma soprattutto la ballerina ha ricevuto anche il sostegno di una famosa cantante. Ed è proprio il cantante di Rudy Zerbi che dopo aver vinto la manche contro Tancredi e aver convinto i giudici più di Deddy è salito sulla balconata tra i finalisti di Amici 2021.

Alessandro, Serena, Tancredi e Deddy si sono giocati l’ultimo posto a disposizione nel ballottaggio finale. Non sapendo però che in realtà non era solo uno, bensì due Si sono esibiti due volte ciascuno, alternandosi tra loro. Al termine di tutte le esibizioni i giudici hanno votato gli ultimi due finalisti di Amici 2021. In casetta però i quattro non sapevano che due di loro sarebbero andati in finale, e non uno solo. Gli eliminati della semifinale sono Tancredi e Serena.

Il primo con cui Maria ha parlato è stato Tancredi, facendo subito intuire che avrebbe dovuto lasciare il programma. Lui è andato via col sorriso e con tante vittorie portate a casa, non solo dal punto di vista artistico. Ha ringraziato la conduttrice e per lei ha avuto parole di stima, così come per i suoi compagni. Si è commosso parlando agli altri concorrenti, che poi lo hanno stretto in un abbraccio enorme. Poi ha parlato con Serena, dicendole che può uscire a testa alta. Anche lei ha ringraziato col sorriso, e anche lei è stata circondata da un abbraccio di gruppo.

Deddy e Alessandro sono finalisti di Amici 2021, ma a questo punto aspettavano di conoscere l’ultimo eliminato tra loro due. Ignoravano che c’era posto per entrambi. “Volete sapere chi va in finale? In finale va… Alessandro”, ha detto la conduttrice complimentandosi col ballerino. Deddy si aspettava i saluti di Maria come per gli altri due, lei ha tergiversato ma il cantante sembrava molto felice del suo traguardo. Ha anche salutato i suoi compagni ed è andato a fare le valigie, uscendo dalla casetta. Dopo un po’, Maria ha chiamato i finalisti sulle gradinate e ha mostrato ai quattro già finalisti lo studio vuoto nella televisione.

“Uno dei tre che è uscito non sa che è il quinto finalista”, ha annunciato ai quattro allievi. Maria è andata in studio e ha chiamato il quinto finalista, mentre in casetta seguivano tutto. Il quinto finalista è Deddy, che è entrato in studio non sapendo cosa stava per succedere. Si aspettava in realtà di poter abbracciare finalmente la conduttrice, una promessa che pare si sono fatti tempo fa. Ha parlato con lui, gli ha chiesto cosa avrebbe fatto uscendo e lo ha fatto sedere sulla poltrona dei giudici. Gli ha domandato come è stato vedere gli altri prendere la felpa, proponendogli di provare la stessa emozione.

Quindi è apparsa la felpa della finale dietro il led anche per lui, che inizialmente non ha capito cosa stava succedendo. Quando Maria gli ha detto che la finale è a cinque e che lui era il quinto finalista, è scoppiato in lacrime. Maria ha chiamato Alessandro in studio per far prendere anche a lui la felpa, correndo verso la finale.