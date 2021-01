Amici Alessandro, il grave infortunio: “Dicevano che non avrei danzato più”

Alessandro Cavallo è un nuovo ballerino della scuola di Amici 20. L’allievo è entrato nella scuola vincendo la sfida contro Riccardo e nei primi giorni ha incontrato la sua insegnante Lorella Cuccarini. Quest’ultima ha voluto conoscere meglio il suo nuovo ballerino, chiedendogli anche come è stato l’impatto in casetta con gli altri allievi. Alessandro ha spiegato che non è facile entrare in un gruppo già formato e affiatato, ma l’accoglienza è stata positiva. Anche da parte di Rosa, che ha sofferto molto l’eliminazione di Riccardo visto il forte legame che aveva con lui. Poi Lorella ha chiesto ad Alessandro di raccontargli la sua storia. Il ballerino ha quindi raccontato che la sua storia d’amore con la danza ha subito due battute d’arresto.

Oggi ha 20 anni, ha iniziato a ballare all’età di tre anni ma quando aveva 11 anni ha lasciato. Frequentava la scuola di ballo di suo fratello, ma la scomparsa di suo nonno lo ha fermato per un periodo. E parlando di suo nonno si è anche commosso. Cerca sempre di dare il massimo: “Sento che questa arte mi dà tanto, tantissimo. Mi riempie il cuore”, ha detto. Ci crede con tutto sé stesso e vede un futuro, nel suo piccolo, nella danza. Quindi ha capito di non poterne fare più a meno e ha ricominciato a ballare. Si è impegnato il doppio, lavorando e studiando fino a tarda serata. Purtroppo però c’è stato un altro ostacolo da superare, un grande ostacolo. Alessandro ha avuto un grave infortunio prima di Amici:

“Ho avuto un grande infortunio alla schiena. Mi dicevano che forse non avrei più potuto danzare, che avrei dovuto cambiare mestiere. Sono stato a letto per un mese. Mi sono operato e fortunatamente il dottore mi ha detto che potevo finalmente tornare a ballare”.

Per riuscire a rimettersi del tutto dopo l’infortunio però Alessandro ha affrontato anche un lungo periodo di riabilitazione. Per essere certo di tornare a danzare ha scelto di trasferirsi a Firenze per quattro mesi per la riabilitazione. I suoi genitori hanno affrontato anche un grande sforzo economico per permettergli di continuare a credere in questo sogno e grazie a loro oggi Alessandro può continuare a fare ciò che ama. Sognava di entrare ad Amici, ma non ci aveva mai pensato realmente.

Poi ha scoperto che c’era la possibilità di candidarsi ai casting con un video e ha deciso di provarci. “Quando mi hanno chiamato ero la persona più felice del mondo”, ha aggiunto. Adesso ha intenzione di impegnarsi con tutto sé stesso, è consapevole che la strada è lunga e che non sarà facile mettersi in pari con il lavoro, visto che è entrato in corsa. Dopo questo racconto di Alessandro, la Cuccarini gli ha detto che è nel posto giusto, anche se dovranno lavorare tanto in vista del Serale.