Serena Marchese dopo Amici riabbraccia il fidanzato: le prime parole

Serena Marchese è stata eliminata in semifinale ad Amici 2021, ma è uscita dalla casetta col sorriso. La ballerina non ha raggiunto la finale e non avrà la possibilità di giocarsi la vittoria, neanche del circuito danza, però, come si usa dire, ha già vinto. Serena, come anche Tancredi, è tra i concorrenti che sono esplosi nel Serale di Amici 20. La sua insegnante Alessandra Celentano ha saputo valorizzarla al meglio, nonostante le abbia spesso chiesto di misurarsi con mondi che non sono suoi. Alla fine, però, ha sempre avuto ragione la maestra perché i risultati sono stati evidenti.

Serena nel Serale è stata esplosiva, energica, sorprendente ma sempre mantenendo la sua eleganza nei movimenti. Pian piano è riuscita a conquistare anche il pubblico con la sua tenacia e la sua voglia di lavorare senza mai lamentarsi. Si è sempre messa in gioco e il suo impegno è stato ripagato. Ma non è cresciuta solo dal punto di vista artistico, perché come le ha detto la stessa Maria De Filippi ieri sera durante il verdetto di finalisti ed eliminati, Serena è uscita da Amici a testa alta. Non solo un modo di dire per lei, che invece ha faticato tanto a guardarsi allo specchio a causa di gravi problemi. Per questo quando è arrivata nella scuola di Amici tendeva a guardare a terra mentre gli altri le parlavano. Non lo ha più fatto, da un certo punto in poi.

La ballerina ha acquisito forza e sicurezza non solo sul palcoscenico, ma anche nella vita. Inoltre Serena Marchese dopo Amici 2021 ha scoperto di poter contare oggi su un numero altissimo di fan e sostenitori. Ed è proprio a loro che ha dedicato le sue prime parole su Instagram dopo l’eliminazione: ha ringraziato tutti per il supporto e per l’affetto che ha ricevuto. Non si aspettava tutto questo sostegno:

“Siete stati in tantissimi, anche in studio con me prima di esibirmi. Siete stati meravigliosi, e mi sono sentita amata. Spero di continuare con voi il mio percorso e di rendervi orgogliosi sempre… Vi adoro. Grazie grazie grazie. Ho il cuore che mi scoppia di gioia!”

Serena dopo l’eliminazione ad Amici non ha trovato solo l’affetto dei fan ad accoglierla. Ad aspettarla infatti c’era anche il suo fidanzato Alessio, che ha potuto riabbracciare dopo tanti mesi. Lui ha pubblicato una tenera foto in cui sorridono allo specchio, scrivendo questo: