Serena Marchese di Amici 2021 ha spiegato la natura delle sue insicurezze. Nel daytime di oggi è andata in onda una chiacchierata molto intensa con Maria De Filippi, che ha parlato con la ballerina per capire da dove arrivano le sue insicurezze. Le ha chiesto anche del suo fidanzato Alessio, un barista di cui è innamoratissima e che la sostiene in questo suo sogno. Lui era molto felice quando Serena è entrata ad Amici, non le ha mai messo i bastoni tra le ruote quando si trattava della danza ed è il suo primo fan. La ballerina ha raccontato di aver iniziato a danzare grazie a sua mamma, da sempre appassionata di danza pur non essendo lei una ballerina.

Ha iniziato a frequentare la scuola di danza a due anni e mezzo, con un corso di propedeutica. In realtà la madre l’aveva portata già un anno prima, ma era davvero troppo presto! Serena ha studiato di tutto, ha fatto tutti i corsi che poteva fare fino all’audizione al teatro, prendendo una borsa di studio che però le è stata ridotta negli anni. Serena aveva 13 anni e mezzo, viveva insieme alla madre in un monolocale. Alla fine ha lasciato perché non riusciva più a reggere il peso di ciò che era costretta a subire a scuola. Il racconto della ballerina di Amici 2021 si è fatto intenso a questo punto:

“A scuola c’era chi mi minacciava, o mi faceva trovare le robe rotte che magari gli prestavo. O a danza mi continuavano a dire che ero obesa, che avevo le cosce grosse, che non ero una ballerina. Non mangiavo più, se mangiavo andavo in bagno e… buttavo tutto”

Contava la pasta che mangiava, una a una non pensandola sulla bilancia. Voleva dimagrire a causa di quelle critiche cattive, feroci e insensate. Alla fine però ha lasciato la scuola ed è tornata a casa. La sua vecchia insegnante le è stata accanto e l’ha aiutata a ricominciare a ballare, e non solo. Ogni lezione inizialmente durava solo dieci minuti: “Entravo in sala, mi guardavo allo specchio e iniziavo a piangere”. Con molta pazienza l’insegnante è riuscita, piano piano, a farle riconquistare la fiducia in sé stessa: “Ho cercato di riprendere il mio fisico. Autostima? Leggermente, ai livelli che potessi guardarmi allo specchio, ma in faccia mai”.

Maria le ha fatto notare un dettaglio: Serena tiene sempre la testa bassa quando parla. La conduttrice ci ha sempre fatto caso ma non riusciva a capirne il motivo, fino a quando ha sentito oggi il racconto della vita di Serena Marchese di Amici. La ballerina ha confermato di tenere la testa bassa, ne é consapevole, specificando che non è timidezza come invece aveva pensato la conduttrice. A Serena è rispuntato il sorriso quando ha parlato di nuovo del suo fidanzato. “Mi ha detto che ultimamente sto meglio fisicamente”, ha aggiunto. Anche Maria le ha confermato che da quando è entrata ad Amici 20 ha fatto dei passi avanti, soprattutto è più solare.