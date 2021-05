Non è ancora finito lo scontro tra Agata Reale e Susy Fuccillo di Amici. Uno scontro a distanza a suon di lettere su Di Più in cui discutono sui metodi di Alessandra Celentano. I fan storici del talent show di Maria De Filippi sono già a conoscenza dei trascorsi tra la Celentano e Agata: una vera battaglia. Agata Reale è considerata la vittima per eccellenza dell’insegnante, che proprio non digeriva il modo di danzare della ballerina. Anzi, la definiva “anti-danza”. È diventato celebre anche il piede di Agata, preso di mira dalla Celentano. Anche Susy non ha avuto un percorso sereno con la maestra Alessandra, ma oggi lei la ringrazia perché da quei rimproveri ha imparato molto.

Il fatto che Susy abbia difeso Alessandra Celentano ha stupito parecchio Agata, così ha deciso di replicare con una nuova lettera. La Reale ha detto che proprio non si aspettava una tale presa di posizione da parte di Susy Fuccillo. Ha ricordato che entrambe sono state bersaglio di “feroci critiche e tante offese” da parte della maestra. Agata si aspettava di essere appoggiata da Susy in questa battaglia contro la Celentano e i suoi metodi ad Amici. Questo perché qualche anno fa si sono incontrate in occasione di un musical e ricorda che la pensavano allo stesso modo. Ha ricordato quindi tutte le critiche della Celentano a Susy, sul peso e sulla tecnica. “Questo tipo di critiche lanciate come sassi in tv non sono costruttive”, ha proseguito Agata. Lei non riesce a togliersi dalla testa che la Celentano si sia quasi creata un personaggio, grazie a loro:

“Unica insegnante che resiste nel cast da tanti anni, si è creata in qualche modo sulle nostre spalle il ruolo della ‘cattiva’ che le sta dando tanto successo. In questo gioco perverso ci siamo cadute anche noi: eccoci a parlare ancora di lei”

A farlo per prima è stata proprio Agata Reale e lo ha riconosciuto, spiegando di averlo fatto dopo aver visto le lacrime di Rosa e Martina ad Amici 20. Ha deciso quindi di raccontare la sua esperienza per far capire che non dovrebbero dare importanza alle parole della Celentano e di continuare a lavorare. Secondo Agata, l’unica ad avere un problema sarebbe proprio la maestra di Amici: “Non riesce a tirare fuori il meglio dai suoi allievi”. In realtà, però, Serena Marchese al Serale grazie alla Celentano ha brillato come mai prima nella scuola.

Agata è andata avanti parlando dei motivi per i quali secondo lei la Celentano non sarebbe una brava maestra, contestando sempre i suoi metodi. “Quando ci siamo incontrate anche tu la pensavi come me”, ha scritto rivolgendosi a Susy. La Reale è rimasta spiazzata dalla lettera precedente della ballerina:

“Forse hai cambiato idea nei suoi confronti dopo averla incontrata e conosciuta lontano dalle telecamere? Io invece non posso cambiare il mio giudizio, perché si è sempre rifiutata di incontrarmi. Dicendo che è simpatica non fai altro che avvalorare la mia tesi e cioè che lei recita la parte di ‘cattiva’ per il suo personaggio, per far parlare di sé e non per insegnare”

Accuse pesanti quelle di Agata, sarà per questo che la Celentano si è sempre rifiutata di incontrarla? Infine si è rivolta nuovamente a Susy Fuccillo, a cui ha chiesto di immaginare come reagirebbe se qualcuno dovesse comportarsi con sua figlia come la Celentano ha fatto con loro. “Pensaci e sono sicura che non vedresti più le sue offese come motivazioni, lodando il suo atteggiamento”, ha chiosato. Arriverà una ulteriore risposta da parte di Susy in difesa della Celentano? Difficile pensare, invece, che sarà la stessa maestra a intervenire in questo scontro a distanza.