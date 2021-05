Amici, scontro a distanza tra ex allieve per la Celentano: Susy contro Agata

Scontro a distanza tra ex ballerine di Amici di Maria De Filippi a causa di Alessandra Celentano. Attraverso le pagine di Di Più, Agata Reale aveva attaccato la maestra ricordando la sua edizione. Il pubblico di Amici non potrà mai dimenticare il rapporto difficile che avevano Agata e la Celentano, e il famoso collo del piede della ballerina. A distanza di quindici anni, Agata ha attaccato la Celentano per i suoi metodi. Lo ha fatto scrivendo una lettera sul settimanale. Ha ricordato gli attacchi dell’insegnante e ha sottolineato che lei non si è mai piegata, ma non tutte hanno la sua stessa determinazione.

Alla fine infatti Agata è riuscita a lavorare come ballerina, anche se di recente ha scoperto di avere una malattia. Nella lettera contro la Celentano ha aggiunto: “Nel 2006 io sono stata la prima di una lunga serie di vittime. Lei non è nemmeno l’ombra di quello che dovrebbe essere un maestro”. Oggi a rispondere a quelle parole non è stata la maestra Alessandra, bensì un’altra ex allieva di Amici: Susy Fuccillo, che ha partecipato all’edizione successiva rispetto a quella di Agata. Secondo Susy la lettera precedente sarebbe stata troppo dura, Agata l’aveva definita spietata e accusata di fare tutto solo per portare avanti un personaggio.

Anche la Fuccillo pensa che i modi della Celentano siano a volte esagerati, anche perché lei stessa ne è stata vittima. Ha scritto di essere stata massacrata durante Amici, ha pianto tanto per le critiche della maestra, ma da quelle lacrime ha tratto insegnamento. Insomma, ha dato ragione alla Celentano: anche lei dice che la sincerità, per quanto nuda e cruda, serve per capire i propri limiti e crescere. Ebbene, Susy Fuccillo oggi ringrazia la Celentano:

“Per quanto mi riguarda è proprio da quelle lacrime, dalle mortificazioni che sentivo sul mio capo, puntata dopo puntata, che ho trovato la forza per migliorarmi. Sì, Agata, le urla e gli insulti della Celentano, anche l’odio che covavo nei suoi confronti, sono stati il motore, la motivazione per andare oltre i miei limiti fisici e crescere, sia come ballerina sia come donna”

Ha aggiunto che per quanto i modi della maestra siano discutibili, è qualcosa che fa parte del suo carattere. Ha fatto notare poi ad Agata che i complimenti sono bravi tutti a farli, perché non costano nulla, ma chi invece tiene a una persona dice la verità. Poi è passata a ricordare il suo percorso ad Amici e le lezioni di classico, quando era pietrificata davanti alla Celentano. “Mi diceva che sembravo un sacco di patate”, ha ricordato. Susy è riuscita a trasformare in energia le lacrime e la rabbia dopo le critiche della maestra.

Nella sua lettera, inoltre, ha raccontato di aver invitato la Celentano a un paio di eventi a Catania, dove vive da qualche anno. In quelle occasioni ha potuto vedere che fuori da Amici la maestra è ironica e simpatica, anche se lo dimostra spesso anche nel programma. Da lei ha imparato il rigore e la determinazione, sebbene con modi discutibili e brutali, ma sente di dover ringraziare la Celentano. E per questo Susy Fuccillo ha rimproverato Agata Reale: