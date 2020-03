Amici, Nyv dopo eliminazione: le prime parole, gli amici e la reazione

Nyv eliminata ad Amici 19, la cantante si ferma a un passo dalla finale

Nyv Paternagel è stata eliminata da Amici 19 proprio ieri dopo una semifinale combattutissima: come ben sapete, la prima ad arrivare in finale è stata Gaia Gozzi, all’ammissione della quale hanno fatto seguito quella di Javier Rojas, non senza polemiche, e quella di Nicolai Gorodiskii. Dopo è avvenuta la sfida tra Nyv e Giulia Molino che ha avuto la meglio. Maria De Filippi ha chiuso la puntata abbracciando virtualmente la cantante e invitandola a restare quello che è sempre stata senza pentirsi di non essersi data completamente; cosa che in effetti non è vera perché non è detto che una persona timida o riservata non si esponga: semplicemente la sua personalità è quella, e comunque Nyv l’abbiamo conosciuta con le sue canzoni, e questo ci basta.

Amici, Nyv dopo l’eliminazione: le parole di ringraziamento agli altri concorrenti

Le prime parole dell’ex cantante di Amici 19 sono riservate ai suoi amici e al programma che quest’anno più che mai è stato più volte messo in discussione: prima da Javier con parole gravi come “scuoletta”, poi da Valentin Alexandru Dumitru nell’ormai celebre puntata dell’abbandono; Nyv non ha fatto polemiche e si è limitata a mandare un grosso in bocca al lupo a chi è rimasto in gara: “Onorata e grata per tutto questo – queste le sue parole –! Ora faccio il tifo per quelle quattro mine! Grazie a tutti, vi voglio bene”. Adesso c’è tutta una carriera da costruire, cara Nyv, e siamo sicuri che tu abbia tutte le carte in regola per farcela.

I quattro finalisti di Amici e il rapporto di Nyv con Gaia Gozzi e Giulia Molino

Vi ricordiamo che tra i finalisti di Amici 19 ci sono Gaia e Giulia, con le quali Nyv ha instaurato un rapporto speciale nel corso di tutta l’edizione, e lo abbiamo ben visto durante i day time: farà piacere a entrambe ricevere l’appoggio della loro compagna.