Amici Nicolai, l’ammissione: “Non avevo chance”, con Javier cambia tutto

Nicolai Gorodiskii ad Amici 19, il percorso del finalista e secondo classificato nel circuito Danza

I concorrenti di Amici 19 continuano a far parlare di sé anche dopo la fine del talent show di Canale 5. E se Francesco Bertoli ha deciso di andare a convivere con Giulia Molino Nicolai Gorodiskii ha deciso di ospitare Javier Rojas a casa sua a Perugia: tanti colpi di scena insomma dopo la finale del programma. Colpi di scena che non possiamo che apprezzare, visto che confermano l’instaurazione di rapporti di amicizia solidi. E riguardo a Nicolai non è finita di certo qui.

Amici 19, Nicolai sempre più convinto: “Non avevo chance“

Tempo fa il ballerino aveva pubblicato un post, quello che vedete qui sotto, in cui ricordava il provvedimento disciplinare ricevuto in una delle puntate del Serale di Amici; proprio a commento di questo post poche ore fa ha aggiunto una considerazione che mostra quanto il ballerino stia capendo cosa non ha funzionato nel suo percorso: “Sapevo che il pubblico – queste le parole di Gorodiskii – mi ha conosciuto tardi, quindi sapevo che non avevo chance con il pubblico ma sta migliorando ultimamente”. Nicolai vede insomma proprio nel rapporto con il pubblico il suo fallimento più grande. Fallimento si fa per dire, chiaramente, visto che Gorodiskii alla fine dice che questo rapporto “sta migliorando”. Fossimo in lui penseremmo anche al fatto che forse qualcosa non è andato perché in diversi casi è stato lui a porsi in maniera sgarbata: pensate ad esempio al modo in cui si è rivolto varie volte al maestro Timor Steffens.

Nicolai e Javier Rojas, i nuovi rapporti dopo Amici di Maria De Filippi: una convivenza inaspettata

Non sappiamo se stando a contatto con Javier Nicolai avrà modo di riflettere su quanto accaduto; fatto sta che è vero che non si è fatto conoscere a fondo: nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbe ospitato Javier a Perugia per la quarantena, e questo non gli fa che onore. Se magari riuscisse a dirci tra una diretta e l’altra in che rapporti il suo nuovo coinquilino è con Talisa Ravagnani ci farebbe tra l’altro anche un gran piacere…