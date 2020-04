Talisa e Javier, il fantasma dell’ex dopo Amici: “Corn…ella”, caos social

Javier Rojas e Talisa Ravagnani stanno insieme? Esplode il gossip sulla coppia di Amici 19

In tanti si stanno domandando cosa stia succedendo fra Talisa Ravagnani e Javier Rojas in questi giorni, visto che lui soprattutto non ha mai mostrato lo stesso coinvolgimento di lei. E di prove ne abbiamo a bizzeffe, dalla richiesta di sentire l’ex Sol alla polemica scoppiata sul corteggiamento a Virginia Tomarchio. Le risposte potrebbero non arrivare subito perché i due sono molto riservati sull’argomento e a quanto pare non vogliono parlare della loro vita privata dopo Amici; fatto sta che i follower si stanno facendo sentire, e qualcuno ha anche fatto perdere la pazienza a Talisa tirando in ballo l’ex di lui. Vi spieghiamo subito cos’è successo.

Javier e Talisa, lei insultata su Instagram: “Corn..ella”

Talisa ha pubblicato lo scatto che vedete qui sotto in cui appare in una posa decisamente sensuale che in qualche modo secondo alcuni richiama le foto di Sol. “Cerchi di assomigliare a Solveig – le ha chiesto una hater –? Ah ah ah Corn…ella”. “Che commento stupido – ha risposto subito Talisa –. Sei anche una brutta persona”. L’hater insomma ha voluto rimarcare quanto accaduto in passato, cioè la chiamata che Javier ha chiesto alla produzione e che Sol ha rifiutato per rispettare proprio Talisa; parliamo dunque della sceneggiata che ha visto Rojas litigare con Giulia Molino e Gaia Gozzi. Come vedete, la Ravagnani non l’ha presa bene e ha risposto a tono. Giustamente, visto che certi commenti sono assolutamente illeggibili.

Il futuro della storia di Javier e Talisa, nessuno dei due parla ancora dopo Amici

Sul futuro della storia di Javier e Talisa non possiamo dirvi nulla perché entrambi hanno scelto di non commentare alcun pettegolezzo, e forse non si sono neanche visti, data la quarantena. Dovessimo saperne di più vi aggiorneremo subito: siamo tutti curiosi, chi più chi meno, come hanno deciso di comportarsi dopo le ultime vicende!