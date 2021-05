Amici, Martina e Raffaele si mostrano insieme per la prima volta (Foto)

Martina Miliddi e Raffaele Renda stanno insieme dopo Amici 20? Se l’inizio della storia non dovesse essere ancora ufficiale, allora lo diventerà a breve. Manca poco insomma al momento in cui i due si dichiareranno fidanzati, perché gli indizi conducono tutti nella stessa direzione. L’intesa tra loro è scattata già in casetta, ma hanno preferito aspettare che il programma finisse per uscire allo scoperto. Evidentemente tra loro la scintilla non si è mai spenta, si erano detti a vicenda di piacersi ma il più convinto a non voler iniziare una storia ad Amici di Maria De Filippi è stato Raffaele.

Lo ha fatto sia perché aveva intenzione di concentrarsi sulla musica e sul suo percorso sia perché Martina era fidanzata con Aka7even. Una situazione che ha messo sotto pressione Raffaele. Per questo il cantante ha deciso di allontanarsi da Martina, anche se poi si sono avvicinati di nuovo in amicizia. Sembrava ormai solo amicizia, ma alla luce dei fatti forse è sempre stato qualcosa di più. Intanto la storia con Aka7even è finita e anche il programma è giunto al termine con la finale vinta da Giulia Stabile (e Sangiovanni). Adesso insomma possono iniziare una vera frequentazione.

Questo almeno è quanto si intuisce dopo le loro dichiarazioni e dalla reunion. Quando sono usciti dal programma entrambi non hanno mai negato che potesse nascere qualcosa tra loro. Martina aveva messo le cose in chiaro con i fan, così come ha fatto Raffaele poco dopo. Il cantante aveva detto che anche loro non sanno cosa succederà, ma è evidente che hanno deciso di scoprirlo. In questo momento infatti Martina e Raffaele dopo Amici sono insieme in Sardegna.

Ieri sono spuntati indizi qui e là sui loro profili Instagram, ma senza pubblicare foto e video insieme. Oggi qualcosa è cambiato, perché oggi Martina e Raffaele si sono mostrati insieme per la prima volta dopo Amici. Un breve video mentre sono in macchina, con il cantante alla guida. Martina ha ripreso un attimo di spensieratezza tra loro mentre cantano e ha mostrato un sorriso luminosissimo; lui ha condiviso il video sul suo profilo. Per il momento nient’altro. Non c’è stato un bacio nel video e non hanno detto nulla. Ma la giornata è ancora lunga e, soprattutto, non si sa quanti giorni trascorreranno ancora insieme a Cagliari. Seguiranno di sicuro aggiornamenti… anzi, gossip!