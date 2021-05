Raffaele Renda e Martina Miliddi dopo Amici di nuovo insieme: fan in tilt

Non passano inosservati Raffaele Renda e Martina Miliddi, che dopo Amici si stanno frequentando. Il gossip si è ormai acceso intorno a loro e i fan vanno in tilt nel vedere video e foto che li ritraggono insieme in queste ultime ore. Si sono conosciuti all’interno della Scuola di Maria De Filippi, dove con il tempo è nata una certa complicità. Martina, nel frattempo, formava una coppia con Luca Marzano, in arte Aka7even. Ma a un certo punto del suo percorso, ha deciso di mettere fine alla loro relazione, manifestando il suo interesse nei confronti del cantante calabrese.

Ora che la sua storia con Aka7even è definitivamente finita e il talent è terminato, Martina ha deciso di dare un’opportunità al suo rapporto con Raffaele, per conoscersi meglio. Sembrerebbe proprio che la frequentazione lontano dalle telecamere stia procedendo abbastanza bene. E proprio in queste ore la Miliddi ne dà conferma. La ballerina condivide sul suo profilo ufficiale di Instagram foto e video che danno prova del fatto che al momento si trovano insieme.

I due si stanno godendo alcuni giorni nella terra di Martina, ovvero a Cagliari. Ebbene Raffaele ha deciso di raggiungere la ballerina per trascorrere del tempo insieme e, ovviamente, ai fan questo non può di certo passare inosservato. Qualche ora fa, Renda ha condiviso un video in cui faceva sapere di essere a Cagliari. Già questo dettaglio ha generato curiosità nei fan. Pochi minuti dopo, ecco arrivare la conferma.

Martina pubblica sul suo account una foto in cui è possibile intravedere la mano del cantante calabrese sulla sua gamba. E ancora, la ballerina di Amici 2021 condivide un video mentre si trova in macchina insieme a Raffaele. La frequentazione, dunque, procede e chi sostiene questa coppia da tempo non può non esserne felice.

Il fatto che si stiano frequentando sembra, però, che abbia fatto storcere il naso a qualcuno. Scendendo nel dettaglio, Aka7even avrebbe di recente smesso di seguire sui social entrambi.

Nonostante ciò, Raffaele e Martina continuano a viversi i loro sentimenti e non si fanno problemi a mostrarlo. Nei giorni scorsi, attraverso un’intervista, proprio Renda ha risposto alle accuse riguardanti Luca. I fan di Aka7even, come si poteva immaginare, non hanno preso bene la decisione di Martina.

Ieri, invece, la ballerina ha ricordato l’ultimo giorno trascorso con suo padre, dedicandogli un messaggio che ha commosso il web.