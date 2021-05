Amici, Raffaele e Martina: come procede, lui si difende da accuse su Aka

Raffaele e Martina stanno insieme dopo Amici? Forse un po’ presto per parlare di fidanzamento o relazione, ma a quanto pare i due oggi si sentono liberi di frequentarsi. In casetta era emersa una simpatia fra loro, ma Raffaele si è subito chiamato fuori perché Martina era già fidanzata con Aka7even. Per questo il cantante non ne ha voluto sapere, in alcun modo. Anche perché era ad Amici per la musica, per cui non aveva voglia di buttarsi in un triangolo amoroso. Una volta usciti entrambi dal Serale di Amici 2021, però, hanno iniziato a frequentarsi e oggi Raffaele ha svelato come procede la conoscenza con Martina.

Intervistato da SuperGuidaTv, il cantante ha confermato che la frequentazione sta andando avanti. Quindi è tornato a spiegare perché nella scuola ha preferito non buttarsi a capofitto in questa conoscenza: dovevano concentrarsi sul loro percorso. Adesso che sono fuori e c’è la possibilità di conoscersi tutto è cambiato: “Ne stiamo approfittando. Al momento non saprei dire però cosa succederà”. Il loro futuro insieme insomma è ancora pieno di punti interrogativi, forse anche la distanza non li aiuta. Raffaele è calabrese, mentre Martina vive in Sardegna.

Nel corso dell’intervista hanno domandato a Raffaele quali sensazioni ha provato nel sentirsi in mezzo a Martina e Aka7even. Un triangolo che lui ha voluto evitare sin dall’inizio, sebbene la ballerina ci abbia provato più volte ad avere un riscontro da parte sua. Raffaele ha già rivelato che era a disagio, oggi ha confermato quella difficoltà. Lui era molto amico di entrambi, non gli sembrava il caso di mettersi in mezzo.

Tuttavia Raffaele Renda ha specificato di non essere stato la causa della rottura tra Martina e Aka7even. In effetti anche la ballerina non lo ha menzionato tra i motivi della fine della relazione. Oggi però ha svelato qualche piccolo dettaglio in più. Pare che sia stata la ballerina infatti a prendere la decisione:

“È stata più la decisione di Martina di chiudere il rapporto con Luca che mia perché io non ho mai fatto nulla. Non penso di essere stata egoista. Io consideravo Luca un amico e dopo quello che è successo i rapporti si sono raffreddati. Una volta usciti, le vite vanno avanti. Lei è libera e anche io lo sono. Pertanto, possiamo entrambi ritentare una situazione”

In effetti che ci fosse una simpatia fra loro era evidente. Forse proprio per questo Aka7even ha sofferto molto per questa situazione. Alla fine però il cantante si è risollevato e si è concentrato sulla sua musica. Non resta che scoprire come andrà a finire tra Raffaele Renda e Martina Miliddi dopo Amici.