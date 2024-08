Amici, Marisol festeggia Petit: attacco razzista. La replica è geniale

Marisol Castellanos e Petit dopo Amici di Maria De Filippi si stanno godendo la loro love story. Tutto sembra procedere a gonfie vele e i fan sono felici per questi. Tra scatti e video, entrambi tengono aggiornati i telespettatori. Spesso pubblicano momenti di vita insieme e, nelle scorse ore, la ballerina ha pubblicato una serie di foto di coppia. Con questi scatti, l’ex allieva di Alessandra Celentano ha fatto i suoi auguri di buon compleanno pubblicamente al cantante di Mammamì. Ma ecco che in queste ore, una hater si è lasciata andare a un attacco razzista contro la dolce ballerina, che le ha riservato una replica davvero top.

Una delle foto condivise da Marisol, che nelle scorse settimane ha rivelato cosa fa quando Petit la fa arrabbiare, è stata in queste ore pubblicata dall’account Instagram ufficiale di Verissimo. Sotto questo post è arrivato un attacco velato alla ballerina: “Festeggia in Italia o in Africa?”. I fan dell’ex allieva del talent show di Canale 5 hanno subito preso le sue difese, trovando in questo commento un chiaro attacco razzista. C’è chi ha fatto notare a questa utente che, in realtà, le origini di Marisol sono cubane. Ma non è questo il punto. All’hater non interessano le sue origini, bensì cercare di colpire la ballerina.

D’altronde i leoni da tastiera sono proprio questi: attraverso attacchi velati e non, hanno come scopo quello di provocare un malessere nella persona colpita. Marisol di Amici sembra non voler lasciarsi colpire da questo tristissimo commento. Anzi, la ballerina si lascia andare a una replica da applausi. “Italia, però mi piacerebbe visitare l’Africa, mi dicono che è stupenda”, così l’ex allieva del programma di Maria De Filippi mette a tacere l’hater, senza troppi giri di parole e con classe, senza dare alcuna soddisfazione.

Infatti, Marisol non lascia trasparire alcuna rabbia per questo triste attacco. Non cade in basso o scende ai livelli dell’hater. Preferisce, invece, dare una risposta composta, che parla di verità. “Auguri, sei capitato nel periodo più bello della mia vita, e anche tu lo hai reso tale… solo grazie”, così intanto la ballerina fa i suoi auguri di buon compleanno a Petit. Arriva prontamente la risposta del cantante: “Ti amo vita mia”.

Il post condiviso da Marisol per Petit è stato inondato di commenti affettuosi. Tra questi anche quelli di alcuni volti di Amici. Si notano i commenti di alcune ballerine professioniste e dei loro ex compagni d’avventura. Tra questi vi sono Sarah Toscano, Isobel Kinnear, Nicholas Borgogni, Giulia Stabile, Lucia Ferrari e Kumo.

Ora il pubblico di Canale 5 attende con ansia di scoprire la nuova classe della prossima edizione del talent show. Mentre si accendono le polemiche per il gesto legato a Holden nel promo, si parla di una sostituzione tra i professori di ballo, quella di Raimondo Todaro.