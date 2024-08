Todaro, “davvero non sarai a Amici”? Reazione ‘fantasma’ del prof

Raimondo Todaro fuori da Amici di Maria De Filippi. A lanciare la notizia è stato Dagospia, in particolare il giornalista Giuseppe Candela che – opportuno rimarcare – quando dà una news per certa come in questo caso difficilmente sbaglia. Insomma, l’ex volto di Ballando con le Stelle, nella prossima stagione del talent show di Canale 5, in partenza il prossimo settembre, non dovrebbe esserci. Non è chiaro se l’addio sia dipeso da lui o da una decisione di Maria De Filippi. Questa seconda ipotesi è quella più probabile. Sulla veridicità dell’indiscrezione e sul motivo della conclusione del rapporto con il programma, tanti utenti stanno cercando risposte. Così si sono fiondati sotto all’ultimo post pubblicato su Instagram dal coreografo, domandando delucidazioni.

Il danzatore, nella giornata di ieri, ha pubblicato una foto in cui si è immortalato innanzi al mare della Sardegna. Tanti suoi fan hanno provato a sostenere che forse non tutto è perduto e che vorrebbero che torni ad Amici. Molti altri gli hanno chiesto di chiarire l’indiscrezione relativa alla sua non riconferma. Come ha reagito Todaro? Come un “fantasma“, cioè non rispondendo alcunché. Ha invece replicato a qualche utente, ma in merito a questioni diverse dalla vicenda legata alla sua permanenza nel talent show. Un atteggiamento, quello della via del silenzio, che solitamente equivale a una conferma. Spesso, quando circolano fake news, i diretti interessati si affrettano a smentire. Invece in questo frangente l’ex volto di Ballando con le Stelle se ne sta zitto zitto. Ahia!

Nel frattempo hanno già iniziato a trapelare indiscrezioni su chi sarà il suo sostituto. Il pole position ci sarebbe Adriano Bettinelli, vecchia conoscenza di Amici (partecipò alla trasmissione da allievo nel 2009). Altro nome caldo è quello di Elena D’Amario. Pure in questo caso trattasi di un volto arcinoto al pubblico del talent show.

Non si esclude per ora nemmeno l’ipotesi che Maria possa fare acquisti dalla concorrenza, come tra l’altro fece quando ingaggiò proprio Todaro. Si mormora che potrebbero avere qualche possibilità di ottenere la cattedra Stefano Oradei e Samuel Peron, che hanno legato la loro storia professionale sul piccolo schermo a Ballando con le Stelle e già sono conosciuti dal pubblico televisivo.