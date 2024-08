Amici cancella Holden! Strano caso sul promo: “Una vergogna”

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ancora non è iniziata e si continua a parlare di quella che si è conclusa qualche mese fa. Questa volta non si parla in modo pacifico, ma con forti polemiche. Protagonista del caso è Holden, intorno al quale si accende un mistero alquanto particolare. Una mossa del talent show fa dedurre che ci sia stata l’intenzione di far cadere nel dimenticatoio il percorso fatto dal figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini. Il gesto accende inevitabilmente le polemiche da parte dei fan, a cui il dettaglio non poteva di certo passare inosservato.

Facendo il punto della situazione, è online e in rotazione su Canale 5 il promo della nuova edizione di Amici. Mentre Maria De Filippi prepara anche lo Speciale di Verissimo, legato al talent show, con Silvia Toffanin, ecco che si alza un polverone. Nel promo in questione compaiono un po’ tutti gli allievi della passata edizione. In particolare, alcuni di loro vengono resi protagonisti del video e questi sono coloro che hanno avuto accesso al Serale. Nel corso del filmato è possibile vedere al centro dell’attenzione Marisol, Gaia, Dustin, Sarah, Nicholas, Petit, Mida, Giovanni, Lil Jolie, Lucia e Kumo.

Ebbene manca uno degli ex allievi che ha avuto accesso al Serale e che è arrivato anche in finale. Si tratta, appunto, di Holden. Un gesto inaspettato da parte del talent show, che solitamente non si ritrova a compiere questo tipo di mosse. Tra i tanti solo uno manca e perché proprio lui? La domanda se la stanno ponendo in tanti, anche perché Holden è stato sicuramente uno dei protagonisti della passata edizione. Non solo, era stato spesso accusato da alcuni telespettatori di essere raccomandato, per via della sua parentela con Laura Pausini.

A questo punto, i suoi fan puntano il dito contro il talent show, che lo stesso Holden aveva deciso di lasciare – per poi farci ritorno – durante il suo percorso. Questi telespettatori fanno notare che era totalmente errata l’ipotesi che fosse un “raccomandato” nel programma di Maria De Filippi. Il gesto fa pensare che, tramite il promo, la produzione del talent non abbia intenzione di ricordare tra i suoi ex allievi il figlio di Paolo Carta.

Non si conosce il reale motivo di questa mossa, sta di fatto che Holden è l’unico assente e i suoi fan sono inferociti. “Una vergogna”, “Uno schifo”, “Hanno scelto di tagliarlo come se dentro quel programma non fosse mai esistito”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti negativi che i fan del cantante di Nuvole stanno rivolgendo al talent show, che intanto si sta preparando a tornare in onda a settembre con una nuova edizione.