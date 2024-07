Amici, Marisol: “Cosa faccio con Petit quando mi fa arrabbiare”

Continua la storia d’amore tra Petit e Marisol dopo Amici 23. I due si sono conosciuti nella Scuola di Maria De Filippi e da allora non si sono più lasciati. Una relazione, la loro, che continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, affezionato al talent show. Tramite la funzione delle domande su Instagram, l’ex allieva di Alessandra Celentano tiene aggiornati i suoi fan, sia sulle sue condizioni fisiche che sulla sua love story con Petit.

Un fan è curioso di sapere cosa pensa del successo che sta registrando il suo fidanzato in questi mesi. Proprio nella giornata di ieri, la ballerina aveva condiviso una dedica sui social network per il cantante, che ha appena conquistato il disco d’oro per Mammamì. Tramite le piattaforme musicali, la canzone sta conquistando risultati sempre più positivi. Dopo la dedica, Marisol ha ribadito in queste ore di essere troppo felice per Petit, il quale rappresenta il suo orgoglio.

“Siamo partiti insieme e vedere i successi l’uno dell’altro è una soddisfazione difficile da spiegare”, ha continuato. Ma l’amore non è bello se non è litigarello, dicono. E possono capitare i litigi anche tra Marisol e Petit dopo Amici. Rispondendo alle domande dei suoi fan, la ballerina ha raccontato che quando il cantante la fa arrabbiare c’è una cosa che fa: lo chiama con il suo vero nome, Salvatore. Nel momento di tensioni e nervosismo, Marisol agisce proprio in questo modo.

Nel frattempo, i fan vorrebbero sapere se la ballerina ha dei progetti futuri e lei lascia un po’ di suspence: “A breve ve ne parlerò…”. Diverse settimane fa, Marisol aveva rivelato che volerà a New York, usando la borsa di studio conquistata grazie al talent show di Maria De Filippi. Intanto, procede la riabilitazione per l’ex allieva di Alessandra Celentano. Durante la sua esperienza nel programma di Canale 5, Marisol ha accusato un problema al ginocchio.

Ora la vincitrice della categoria di danza si sta dedicando a questa situazione e tutto sta procedendo bene. Lei stessa, parlando con i fan, ha assicurato che sta andando sempre meglio, ogni giorno. Ora non vede, ovviamente, l’ora di tornare a ballare. Ed è proprio questo problema al ginocchio, verso la fine del suo percorso, che ha rappresentato “la cosa più difficile” da affrontare nel programma. E ciò che le manca di più di quella esperienza è la ormai famosa Casetta.

Lì gli allievi convivono per mesi e, chiaramente, creano tra loro un forte legame. Per questo, con delle emoticon che piangono, Marisol ha spiegato che quel luogo è la cosa che le manca di più del talent show e l’ha fatto condividendo una foto che la ritrae divertita con Sofia.

Allo stesso tempo, quella Scuola le ha permesso di approfittare di importanti insegnamenti, dal punto di vista umano e da quello artistico. Grazie ad Amici, Marisol ha imparato ad avere più consapevolezza del suo corpo e delle sue capacità. Ha ora un quadro più chiaro di quali sono i suoi punti di forza e di ciò che deve migliorare.

Umanamente la ballerina pensa di essere cresciuta “a tutti gli effetti” e di essere ormai entrata “nel mondo dei grandi con tutte le sue responsabilità”.