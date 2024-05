Amici 23: Marisol si svela sul ritorno nel talent, New York e Petit

Marisol Castellanos dopo Amici di Maria De Filippi si svela, parlando di ciò che è accaduto in questi mesi nella Scuola, della sua love story con Petit, del suo passato e del futuro. Lei è la vincitrice della categoria ballo, arrivata all’ultimo step durante la finale con Sarah Toscano. Intervistata da TvBlog, la talentuosa ballerina ha ammesso che ogni obiettivo che ha raggiunto nella 23esima edizione del talent show di Canale 5 ha rappresentato per lei tutti i sacrifici che ha fatto la sua famiglia per permetterle di vivere la sua passione. Dentro la Scuola più famosa d’Italia è riuscita ad acquisire una certa consapevolezza e a crearsi una sua identità.

Durante la finale Marisol ha vinto la categoria danza e il premio della critica, arrivando a un totale di 100mila euro in gettoni d’oro. Non solo, la ballerina ha ricevuto la borsa di studio per studiare nella Hailey School, una prestigiosa scuola di ballo che si trova a New York. La notizia ha reso felici i fan della ballerina, ma ha creato anche dei dubbi sul futuro legato alla sua relazione con Petit. La distanza non ferma Marisol, pronta a inseguire i suoi sogni. Al riguardo la ballerina ha spiegato:

“Come ogni ballerino studiare all’estero è il sogno. Non sono ancora proiettata nel mondo del lavoro, l’obiettivo oggi è formarmi, studiare ancora. Un danzatore deve studiare finché può”

Anche se non c’erano particolari dubbi, è certo che Marisol dopo Amici 23 volerà a New York approfittando della borsa di studio. Allo stesso tempo, la ballerina ci ha tenuto a precisare che le piacerebbe poi tornare a lavorare nel talent show, nel corpo di ballo dei professionisti. Per lei restare nel programma significherebbe continuare a studiare. Dunque, non è escluso che dopo un breve periodo negli Stati Uniti, Marisol possa tornare in Italia tra i ballerini professionisti del talent show di Maria De Filippi, le cui porte saranno sicuramente aperte.

Intanto, però, l’ex allieva di Alessandra Celentano deve prestare attenzione ai suoi problemi al ginocchio, che non sta molto bene. Infatti, ha assicurato che dovrà prendersi un periodo di pausa, sebbene non sappia ancora quanto tempo ci vorrà per guarire. Ed è probabile che dovrà sottoporsi a un intervento. Nonostante ciò, Marisol è convinta che non si fermerà per molto tempo.

In questa intervista, la ballerina ha sottolineato che non si aspettava di vincere contro Dustin durante la finale. In questi mesi, è proprio da lui che ha preso spunto. Per quanto riguarda la vittoria di Sarah Toscano, la quale si è svelata anche lei in una nuova intervista, ha ammesso di averla vista esplodere durante la finale. “Una bomba, nessuno poteva fermarla. Si merita la vittoria”, ha dichiarato l’ex allieva.

Amici 23, Marisol parla di Alessandra Celentano e Petit

A sostenere sempre Marisol ad Amici ci ha pensato Alessandra Celentano. Oggi la ballerina ha confermato che è una maestra “molto esigente”, che le ha dato “consigli su tecnica, espressività e potenza”. L’ex allieva del programma di Canale 5 ha affermato che la Celentano è stata per lei “un’insegnante molto presente”, alla quale è grata. Proprio la storica maestra del talent show le ha permesso di tirare fuori cose che non pensava di avere.

Ed ecco che Marisol ha parlato, ovviamente, anche della sua relazione con Petit:

“Io e Petit stiamo insieme. Il mio percorso qui non sarebbe stato lo stesso senza di lui. Mi ha dato tanto. È stato presente, mi è stato vicino, mi sono sfogato con lui. Avere una persona così vicina è stato fondamentale. Sì, posso dire che si balla meglio da innamorata”

Di recente, la ballerina ha parlato di un periodo in cui è stata molto male. Oggi, però, preferisce non entrare nei dettagli in quanto si tratta di “una cosa troppo personale”.