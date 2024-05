Amici 23, Sarah: “Pettinelli? Aveva torto. Ecco cosa mi ha detto”

Sabato, 18 maggio, Sarah Toscano si è convertita nella vincitrice della 23esima edizione di Amici. Una vittoria che per molti rappresenta la vera essenza del programma, ovvero premiare l’evoluzione e il percorso di crescita degli allievi. Difatti, inizialmente, Sarah era considerata una delle meno favorite. Durante il pomeridiano, si è spesso trovata nelle posizioni più basse delle classifiche nelle gare di canto. Entrata nella Scuola appena 17enne, la cantante era imbarazzata durante le esibizioni, non riuscendo mai a dare il massimo. Al che, un intenso confronto con Lorella Cuccarini ha rappresentato un vero punto di svolta per lei, trasformando radicalmente la sua avventura ad Amici:

Dopo una gara cover Lorella mi ha convocata e mi ha detto: ‘se tu continui così, io al serale non ti ci porto’. Non era una cosa bella ma ho capito che voleva spronarmi e farmi credere nelle mie capacità. Le mie esibizioni erano frenate: avevo paura di sbagliare e di sembrare ridicola. Questa conversazione con Lorella mi è servita tantissimo e ho iniziato ad esplorare il mio mondo, mettendo da parte tutte le paure e la paranoie che mi costruivo solo nella mia testa e mi sono buttata.

Negli ultimi mesi di programma, Sarah ha poi fatto una crescita incredibile, tanto che in tanti hanno iniziata a rinominarla come una ‘piccola popstar’. Tra i più scettici verso l’ex allieva, c’era sicuramente Anna Pettinelli. Per mesi, la professoressa non ha creduto nelle capacità di Sarah, ritenendola non all’altezza per un programma come Amici e troppo acerba. La professoressa ha spesso criticato duramente la diciottenne, etichettandola come una ‘lolita’ e ‘bambolina’, la quale, a suo dire, limitava le sue performance a semplici ‘mossette‘.

Sebbene la Pettinelli l’abbia anche fatta piangere, Sarah ha ammesso che le critiche le sono servite per crescere. Alla fine, persino la speaker radiofonica si è dovuta ricredere, facendole addirittura i complimenti per la sua crescita. Ecco cosa le ha detto dopo la sua vittoria:

Quando ho vinto Anna Pettinelli è venuta da me, mi ha abbracciato e mi ha detto: ‘te lo sei meritata, hai fatto un percorso incredibile’. Lei, che durante il pomeridiano mi ha sempre criticato, alla fine si è complimentata con me. Sono felice: le ho dimostrato che aveva torto.

Nonostante il primo posto ad Amici, Sarah è consapevole che, da ora, la strada è tutta in salita. Fuori dal talent show, non avrà più aiuti così importanti e dovrà cavarsela da sola per riuscire ad conquistare un suo posto nel panorama musicale italiano. Ad ogni modo, la cantante è pronta a lottare per il suo sogno: “Amici è solo un trampolino e sono consapevole che il vero gioco inizia qua ma non so cosa aspettarmi. So solo che voglio vivere di musica”.

Per quanto riguarda il suo futuro, la Toscano aspira ad una carriera da popstar come Dua Lipa o, rimanendo in Italia, Annalisa. Difatti, le piacerebbe molto collaborare con la cantante che, proprio come lei, è esplosa dopo aver partecipato ad Amici: “Mi piace molto Annalisa, ha una voce straordinaria ed è sempre molto elegante. Sarebbe un onore per me collaborare con un’artista come lei”.