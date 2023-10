Amici, Marisol e Petit: scatta il bacio e i gesti di De Filippi parlano

Maria è la prima fan di questa nuova coppia? In questa 23esima edizione del talent show, sono già tre le relazioni nate in Casetta

Arriva il bacio anche tra Marisol e Petit ad Amici 23. Verrebbe da dire che l’amore è nell’aria, nella Scuola di Maria De Filippi. Questa, infatti, non è la prima coppia nata durante questa edizione. Proprio in questi il cantante di Rudy Zerbi e la ballerina di librAlessandra Celentano si sono scambiati il primo bacio, dando inizio a una relazione. I due si sono avvicinati di recente e Maria l’aveva fatto notare la scorsa settimana, mostrandosi felice.

In particolare, la padrona di casa ha mandato in onda un filmato che ritraeva Petit mentre riceveva dei pali dalle ragazze nella Casetta. Notato il suo interesse per Marisol, la De Filippi l’ha raccomandato di mettercela tutta stavolta. E alla fine il giovane cantante sembra essere riuscito a conquistare il cuore della bella e talentuosa ballerina. Nel corso della registrazione della puntata che andrà in onda domenica 22 ottobre, Maria ha nuovamente puntato l’attenzione su di loro.

Secondo le anticipazioni, De Filippi nello studio di Amici ha trasmesso il filmato che ritrae i due insieme. Pare proprio che la conduttrice faccia il tifo per questa coppia!

Amici 23: le coppie nate in questa nuova edizione

In queste settimane sono già nate tre coppie nella Scuola di Canale 5. La prima tra tutte è quella composta da Mew e Matthew. Tempo qualche giorno e i due cantanti si sono ritrovati ad avviare una relazione amorosa. Inizialmente c’è stata qualche polemica, in quanto lei risultava fidanzata fuori dal talent. Alla fine, però, Mew ha dimostrato che quella relazione era stata archiviata e che ora ha occhi solo per Matthew.

Subito dopo di loro, hanno palesato i loro sentimenti Sarah Toscano e Holy Francisco. Nei recenti Daytime, i due cantanti si sono avvicinati parecchio, tanto che tra loro sono già scattati de baci. Anche su questa relazione inizialmente ci sono stati dei dubbi, per via di una relazione che Holy aveva fuori. La sua ex fidanzata ha chiarito che la loro frequentazione è giunta al capolinea poco tempo fa, ancora prima dell’avvicinamento tra lui e Sarah.

Bisognerà scoprire nelle prossime settimane se queste tre coppie sopravviveranno fino alla fine e dopo l’esperienza vissuta nel talent show. Per il momento, la coppia che sembra appassionare di più il pubblico è la prima, quella composta da Mew e Matthew.