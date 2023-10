Amici 23 anticipazioni: sfida immediata, primo eliminato, classifiche

Le nuove anticipazioni di Amici 23 annunciano la prima eliminazione di questa edizione. Secondo quanto riporta SuperGuidaTV, un allievo nel corso della registrazione di oggi, che andrà in onda domenica 22 ottobre 2023. Sono giunti in studio in qualità di ospiti Mr. Rain e Clara. Invece i giudici della puntata sono stati Rkomi per la gara canto, Fiorella Mannoia per la gara canto di interpretazione, Eleonora Abbagnato per la gara ballo e Kledi per la gara ballo di improvvisazione.

Amici 23, puntata del 22 ottobre: primo eliminato e nuovo allievo

Nel corso della registrazione che andrà in onda domenica, è stato eliminato SpaceHippiez. Il giovane cantante è stato spedito in sfida immediata da Anna Pettinelli. Ha vinto Samu Spina, il quale è un nuovo allievo della Scuola. Non sono usciti fuori ulteriori dettagli legati a questa prima eliminazione, bisognerà attendere la messa in onda della puntata per scoprire cos’è successo.

Amici 23 spoiler: classifiche gare canto

A conquistare il primo posto della classifica della classica gara di canto è stata Mew. Tale classifica è stata modificata in base al risultato della seconda gara, quella di interpretazione giudicata da Fiorella Mannoia. La nota cantante ha preferito Stella a Mew e Lil Jolie. Pertanto, tutti gli allievi della sua squadra, quella di Anna Pettinelli, hanno ottenuto un punto. Come stabilito durante un recente Daytime, solo gli allievi di Lorella Cuccarini si sono esibiti senza autotune.

Mew

Lil Jolie e Stella

Matthew

Sarah

Petit

Ezio

Holy Francisco

SpaceHippiez

Mida

La classifica originale della gara giudicata da Rkomi, senza i punti della seconda, è stata questa:

Mew

Lil Jolie

Matthew

Sarah

Ezio

Stella

Holden

SpaceHippiez

Mida Holy Francisco

Rudy Zerbi ha fatto notare che ad Anna Pettinelli che sarebbe il caso di mettere in sfida Holy Francisco, che nella classifica originale è arrivato ultimo. Durante la sua esibizione, il giovane cantante si è avvicinato a Sarah, con cui ha una relazione, e le ha accarezzato il viso.

Amici 23 anticipazioni: classifiche gare di ballo

La prima gara di ballo è stata giudicata da Eleonora Abbagnato. Nicholas ha nuovamente conquistato una buona posizione in classifica, cosa che non è stata digerita da Alessandra Celentano. La storica insegnante del talent show ha deciso di chiedere al ballerino di fare delle diagonali per mostrare alla Abbagnato cosa sa fare.

Sofia

Dustin

Nicholas

Chiara

Kumo

Gaia

Marisol

Elia

Simone

La gara di ballo di improvvisazione ha visto in sfida Nicholas, Elia e Marisol. Kledi ha dato la vittoria alla ballerina di Alessandra Celentano, che potrà così esibirsi il 17 luglio al memorial in onore di Carla Fracci.

Anticipazioni Amici: compiti, gossip e dettagli

Per quanto riguarda gli ultimi compiti assegnati, si è esibito di fronte al pubblico in studio Dustin. Il ballerino della Celentano ha dovuto mettersi alla prova su richiesta di Raimondo Todaro. A dimostrare la sua coreografia è stata Isobel. Alla fine, Dustin ha superato la prova.

Nel corso della registrazione Maria De Filippi ha mostrato ai presenti un video che riprende il bacio tra Petit e Marisol. Il vincitore di Oreo Challange di questa settimana è Mida, mentre Mew e Petit hanno cantato i loro inediti che sono stati prodotti.