Amici 23, Elia toccante: Maria De Filippi una grande ‘mental coach’

Come sempre Maria De Filippi ad Amici dimostra di tenere molto agli allievi. ‘Queen Mary’ ormai rappresenta una mental coach, presente nei momenti complicati. Oggi ad aver bisogno del suo aiuto è Elia. Il ballerino di Emanuel Lo, per la seconda volta è arrivato ultimo nella classifica di ballo, nel corso della puntata di domenica. Per questo motivo, entra in crisi, tanto che nella sala relax si sdraia a terra e inizia a piangere. Il momento commuove molti telespettatori, in quanto in queste settimane si è percepito che Elia è una persona pacata, educata e molto umile. Vederlo piangere spezza il cuore del pubblico.

E, ovviamente, Maria non lo lascia solo ad affrontare i demoni nella sua mente. La padrona di casa, parlando a distanza con lui, cerca di farlo riflettere. Con la sua voce tranquilla e rassicurante, De Filippi riesce a riportare la pace nella Scuola. Per questo, molti telespettatori ironizzano sul fatto che vorrebbero avere Maria al loro fianco nei momenti di sconforto. Con la sua calma, la conduttrice riesce a portare Elia a buttare fuori tutto ciò che pensa e prova.

“Mi impegno veramente tanto, anche per portare qualcosa. Faccio secondo me un percorso con il pensiero, che è più approfondito. quando esco da quella sfera mi sento incapace di ballare hip-hop. Sento il bisogno di studiare con gli altri. Non sto venendo fuori come vorrei e avevo già chiesto di parlare con Emanuel e di poter fare una coreografia per raccontarmi. Oggi è stato proprio devastante. Tutti che esultavano e io che volevo sotterrarmi”

Maria comprende subito ciò che Elia vuole dire e lo dimostra. Non solo, la conduttrice ci tiene che il ballerino sappia che lei è lì a sostenerlo. “Io penso che tu le risorse ce le abbia, te l’ho detto quando ci siamo conosciuti. Il pianto è uno sfogo e c’è bisogno di sfogarsi, non è segno di debolezza”, dichiara la conduttrice con tono rassicurante.

A questo punto, De Filippi consiglia a Elia di parlarne con il suo insegnante, Emanuel Lo, sicura che sia in grado di aiutarlo e capirlo. Il professore entra in sala relax e mette subito a suo agio il ballerino, dandogli qualche consiglio per affrontare al meglio questo periodo per lui complicato. In particolare, gli consiglia di mettere se stesso al centro di tutto.

Amici 23: Zerbi e Pettinelli rifiutano la proposta di Cuccarini

Mentre Petit è felicissimo di avere il suo brano prodotto da Takagi e Ketra, Lorella Cuccarini invia un comunicato a tutti i cantanti della Scuola. La professoressa ha deciso di proporre, per una puntata, delle esibizioni senza l’utilizzo di autotune. Lorella precisa di non essere contro questo strumento, ma di voler solo mostrare al pubblico la realtà dei fatti.

La produzione ha accettato solo in parte tale proposta. Cuccarini avrà la possibilità di togliere ai suoi allievi l’uso dell’autotune, ma non può fare lo stesso con gli altri cantanti. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno rifiutato la proposta e, dunque, i loro allievi potranno continuare a usare lo strumento che ormai è protagonista della scena musicale italiana e internazionale.

Mew, Mida e Spacehippiez – in quanto allievi di Cuccarini – domenica pare dovranno quindi esibirsi senza autotune. Il secondo, però, trova che questo non sia giusto, in quanto ci sarà un giudice a stilare la propria classifica, come accade nel corso di ogni puntata. Qualcun altro lo sostiene, come ad esempio Lil Jolie.