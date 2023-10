Amici 23, bacio Sarah e Holy: la reazione della fidanzata di lui

Dopo il bacio tra Holy Francisco e Sarah Toscano, la fidanzata di lui sarebbe intervenuta per spiegare come stanno realmente le cose.

La nuova edizione di Amici ha aperto i battenti da circa un mese, ma tra gli allievi del talent show di Canale 5 iniziano già a nascere i primi flirt e i primi amori. Dopo Mew e Metthew, infatti, ad avvicinarsi sono stati Holy Francisco e Sarah Toscano (lui cantante, lei ballerina). Come Mew, anche Holy risultava essere fidanzato prima di intraprendere il suo percorso ad Amici 23.

Holy Francisco e Sarah Toscano: parla l’ex di lui

L’ormai ex fidanzata di Holy si chiamerebbe Marika e pare abbia messo like al video pubblicato dalla pagina social ufficiale di Amici, incentrato proprio su Holy e Sarah. Successivamente, la diretta interessata avrebbe pubblicato un video su TikTok con una canzone in sottofondo che avrebbe fatto impazzire i fan della trasmissione. Il testo della canzone riporta le seguenti parole: “Croce sul cuore, spero di morire, al mio amore non mentirei mai. Lui dice ‘sii sincera’ io dico ‘ci proverò’. Alla fine siamo lui ed io. Lui è impazzito, io sono fuori di testa“.

Ad indagare sul rapporto tra Holy e l’ex fidanzata prima e dopo il suo ingresso ad Amici 23 ci ha pensato Amici News, che ha riportato la reazione a caldo di Marika. Pare che la storia tra quest’ultima e il cantante del talent show condotto da Maria De Filippi si sia conclusa circa una settimana fa. “Allora ci eravamo presi un po’ di tempo di ‘pausa’ in cui comunque ci sentivamo come se stessimo insieme, e poi circa una settimana fa ci siamo lasciati del tutto” sarebbero state le parole dell’ex fidanzata di Holy.

Non solo Holy e Sarah: l’altra coppia di Amici 23

La relazione tra Marika e Holy, quindi, si sarebbe conclusa prima che quest’ultimo potesse intraprendere quella con Sarah. Il cantante e la ballerina di Amici 23, infatti, si sono scambiati il loro primo bacio nel daytime di mercoledì 11 ottobre. Il gesto ha sorpreso proprio perché pareva che Holy fosse fidanzato, tanto che sui social si è parlato di “seconde corna” nell’edizione in corso di Amici.

A far parlare di sé, come accennato in precedenza, sono stati anche Mew e Matthew. I due ragazzi hanno mostrato una certa intesa e sin dal primo giorno si era potuto notare come tra i due ci fosse un debole reciproco. Mew, ovvero Valentina Turchetto, avrebbe però un fidanzato ad attenderla fuori. Il giovane in questione è Davide Tonelli e il 26 settembre scorso aveva postato una dedica d’amore romantica, indirizzata proprio alla musicista.