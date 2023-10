Amici 23, nata una nuova coppia: bacio (video), ma lui è fidanzato

Pare proprio che sia scoccato un nuovo amore nella Casetta di Amici Maria De Filippi. Non si sta parlando di Mew e Matthew, che nei giorni scorsi si sono mostrati assai vicini e affiatati, bensì di Sarah e Holy Francisco. Nel daytime trasmesso mercoledì 11 ottobre 2023 i due ragazzi si sono scambiati il loro primo bacio. Il gesto ha fatto piuttosto scalpore: ovviamente non perché un bacio sia un qualcosa di negativo, ma perché lui sarebbe fidanzato. A questo punto, forse lo era. Inutile dire che gli utenti affezionati al talent show di Canale Cinque si sono sbizzarriti sui social, parlando di “seconde corna” nell’edizione in corso di Amici.

“Secondo te sono un bel ragazzo?”, ha chiesto il cantante alla ragazza. “Sì”, ha risposto la 17enne senza batter ciglio. Francisco si è poi confidato con i suoi compagni, dicendosi sicuro di aver conquistato il cuore della compagna di avventura: “Sarah è mia”. Il feeling in effetti c’è, come testimoniato da ciò che è avvenuto dopo il dialogo dei due allievi.

Trovatosi sul letto con Sarah, tra solletico, complicità e risate, si è trovato vicinissimo a lei. Quindi si è buttato in una richiesta ‘pericolosa’ e dolce: “Vuoi che ti dia un bacio?”. Lei ha fatto apparire sul suo viso un largo sorriso e subito dopo è scattato il bacio. I due hanno tentato di coprirsi il volto con un cuscino per non farsi beccare dalle telecamere, ma l’occhio dell’obbiettivo ha mostrato chiaramente ciò che è accaduto. E il gossip è divampato in un amen!

Sta nascendo un’altra amicizia speciale nella casetta di #Amici23 pic.twitter.com/HGBCTi87jh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 11, 2023

Ad Amici l’amore brulica nell’aria

Dunque ad Amici di Maria De Filippi c’è parecchio ‘amore’ nell’aria. Nel daytime del 10 ottobre, come poc’anzi accennato, Mew (Valentina Turchetto) e Matthew (Matteo Rota), hanno mostrato una particolare e intensa. Fin dal primo giorno si è compreso che i due ragazzi avevano un debole reciproco. Secondo chi segue attentamente le dinamiche del talent il loro percorso sarebbe già scritto, se non fosse che lei avrebbe un fidanzato ad aspettarla fuori. Il giovane in questione, Davide Tonelli, lo scorso 26 settembre ha postato una romantica dedica d’amore proprio per la musicista. Ora bisognerà capire se la coppia resisterà.