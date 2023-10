Amici 23, Matthew e Mew una coppia? C’è un ‘ma’ da considerare

Sta nascendo la prima coppia della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi? Il daytime del 6 ottobre 2023 ha acceso questa ipotesi quando ha presentato l’amicizia speciale tra Matthew e Mew. L’appuntamento di questo venerdì è iniziato proprio così, generando reazioni molto positive sui social network. Infatti, c’è già chi sogna la nascita di questa love story in Casetta. Questo anche perché sono apprezzati tanto entrambi dal pubblico che segue il talent show di Canale 5.

Inoltre, il modo con cui si stanno avvicinando ha già appassionato i telespettatori, in soli 10 minuti. Ma c’è un “ma”. Qualche fan del programma sta facendo notare su Twitter che Mew avrebbe un fidanzato. C’è chi, convinto di questo, paragona questa amicizia speciale a quella che si era creata durante la scorsa edizione tra Angelina Mango e Wax. Lei, fidanzatissima, si era avvicinata al cantante di Anni ’70, portando spesso i telespettatori a pensare che fosse innamorata di lui.

Per quanto riguarda Wax, molti scommetterebbero ancora oggi che lui fosse davvero innamorato di Angelina. La scintilla, però, non è mai effettivamente scoppiata, se non quella legata all’amicizia. E lei una volta uscita dalla Casetta ha confermato il suo amore per il fidanzato. Molti credono che tra Matthew e Mew ad Amici 23 ci sia una situazione abbastanza simile. C’è da dire che i due nuovi allievi appaiono più affiatati, mentre cercano il contatto fisico, soprattutto quando li si vede dormire insieme abbracciati.

I due si mostrano complici, tra risate e carezze. Matteo Rota e Valentina Turchetto (questi i loro veri nomi) trascorrono molto tempo insieme e gli sguardi sembrano parlare di un interesse reciproco. Bisognerà capire se effettivamente Mew è fidanzata oppure no. Non si sa molto della loro vita privata, ma sul web dall’inizio di questa edizione circola la voce che lei abbia un fidanzato fuori.

“Si è lasciata evidentemente”, scrive qualcuno sui social network. Dunque, è probabile che Mew sia single e che presto nasca la prima coppia di questa 23esima edizione! Non resta che attendere per scoprire se sarà così. Intanto, moltissimi telespettatori già stanno sognando aggiornamenti positivi sui due cantanti. Di sicuro nelle prossime settimane ci sarà modo di scoprire l’evoluzione di questa amicizia speciale.