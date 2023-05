Parla Angelina Mango: i rapporti con Wax e il fidanzato dopo Amici

Angelina Mango ha parlato per la prima volta del suo fidanzato: ecco cosa ha detto e come sono i rapporti oggi con Wax

Angelina Mango è stata senza dubbio una delle protagoniste dell’ultima edizione di Amici, conclusasi lo scorso 14 maggio. Dopo aver ottenuto il secondo posto nella competizione, l’ascesa di Angelina non si è fermata e il suo singolo “Ci pensiamo domani” sta scalando sempre di più le classifiche. In questi giorni la cantante è impegnata in un instore tour in giro per l’Italia per promuovere il suo primo disco e, al suo fianco, c’è sempre il suo fidanzato, Antonio Cirigliano. A tal proposito, l’ex allieva ha parlato per la prima volta del giovane chitarrista in un’intervista rilasciata a “Io Donna”.

Nel corso del programma, si è parlato molto dell’amicizia tra Angelina e Wax e molti hanno sperato che tra i due potesse nascere qualcosa di più. Tuttavia, dopo la fine del talent show, la figlia di Mango è tornata tra le braccia del suo Antonio. I due sono fidanzati da tempo e lavorano anche insieme. Per questo, ad ogni suo appuntamento è possibile vedere il ragazzo accompagnarla con la chitarra. Insomma, Angelina ed Antonio sembrano essere proprio inseparabili, come dimostrato da queste parole della cantante:

Lui è la persona che più mi sostiene. È stato importante per me ricevere il suo sostegno, mi ha dato la carica. Lui è la persona che più mi sostiene e con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale. Per me è davvero fondamentale. Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi. Mi dà tranquillità.

D’altro canto, l’amicizia con Wax continua ad esserci anche fuori da Amici, tanto che i due si sono dedicati delle bellissime parole e hanno più volte ribadito l’importanza del loro legame. Inoltre, nel suo primo disco, Wax ha fatto una dedica a tutte le persone che lo hanno aiutate a compiere questo sogno e, oltre ai genitori e a Maria De Filippi, il cantante ha voluto ringraziare anche Angelina. Insomma, un gesto veramente importante che sta simboleggiare l’importante valore della loro amicizia.

Angelina Mango: il rapporto con Lorella Cuccarini

Infine, Angelina ha parlato anche della sua professoressa di Amici, Lorella Cuccarini. La cantautrice ha speso solo parole bellissime per la showgirl, lodandola per la sua bellezza, ma soprattutto per la sua personalità. Per lei è stata fondamentale durante il percorso, perché è sempre riuscita a parlare con pacatezza, arrivando, però, dritta al punto e dandole la carica giusta.