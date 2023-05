Cosa c’è davvero tra Wax ed Angelina: amicizia o amore? Questa è la domanda che i fan di Amici si chiedono da settimane, se non mesi. Un dubbio che è stato ancora di più alimentato dalla dedica fatta dal cantante durante la semifinale di sabato 6 maggio. Sulle note della canzone di Samuele Bersani “En e Xanax”, l’allievo di Arisa ha rivolto alla cantautrice delle parole che sono arrivate dritte al cuore dei telespettatori: “Tu hai l’anima che io vorrei avere“. Peccato che, i sogni dei fan sono stati subito infranti da Maria De Filippi, la quale, per l’ennesima volta, ha tenuto a ribadire come tra i due ci sia solamente un rapporto amichevole. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, le cose non starebbero esattamente così.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip, Amedeo Venza, in realtà, tra i due allievi del talent di show di Canale 5 ci sarebbe un flirt in corso. Addirittura, fonti provenienti dal dietro le quinte dello show avrebbero riferito che i ragazzi sarebbero “inseparabili“. “Si appartano, si sostengono a vicenda e sono molto affiatati”, si legge sul profilo Instagram dell’influencer. Per ora, Angelina e Wax sono molti concentrati sulla gara, ma a quanto pare, sarebbero pronti ad iniziare una vera e propria frequentazione una voluta conclusosi il programma. Saranno felici i fan della coppia, che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà tra i loro beniamini dopo la fine della trasmissione.

Angelina Mango tra il fidanzato e Wax

Esiste anche un’altra voce che spiegherebbe il motivo per il quale Maria e i diretti interessati continuerebbero a ribadire l’assenza di un legame sentimentale tra gli allievi di Amici. Angelina, infatti, è fidanzata da tempo con Antonio Cirigliano, chitarrista di 24 anni originario di Potenza. Oltre ad avere una storia d’amore, i due lavorano anche insieme e il ragazzo è solito accompagnare con la chitarra la figlia di Mango durante i suoi concerti.

Dunque, per rispetto nei confronti del compagno, Angelina starebbe aspettando di poter chiarire con lui, prima di poter approfondire l’amicizia speciale con Wax. Anche per questo, la De Filippi sarebbe stata ‘costretta’ a dover specificare la natura del rapporto tra i due ragazzi. Chiaramente, si tratta solamente di speculazioni, dato che nessuno dei diretti interessati, compreso il fidanzato di lei, Antonio, ha mai parlato direttamente della vicenda o menzionato qualsiasi tipo di vincolo amoroso tra Angelina e Wax.