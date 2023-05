Una cosa è certa: da quando è entrata nella scuola di ballo di Amici, Angelina Mango, figlia del noto cantante Pino Mango, ha dimostrato di avere un grande talento. Non a caso è l’artista più accreditata per la vittoria dell’edizione del talent di Maria De Filippi di quest’anno. Durante la puntata del serale di ieri, sabato 6 maggio, il cantante Wax, anch’egli allievo di Amici, le ha dedicato una canzone e il web è letteralmente impazzito, iniziando a ipotizzare che tra i due stia nascendo una storia d’amore. Angelina però risulta essere fidanzata al momento: ecco chi è il ragazzo che sta facendo battere il cuore all’allieva di Amici 22.

Chi è il fidanzato di Angelina Mango

Nonostante la cantante non abbia mai speso molte parole a proposito della sua vita sentimentale, prima che Angelina entrasse nel talent show di Canale 5 lei e il fidanzato sono stati più volte visti insieme. Il nome del ragazzo misterioso è Antonio Cirigliano, chitarrista di 24 anni originario di Potenza.

I due condividono un legame non solo personale ma anche lavorativo, come testimoniato dalla presenza del giovane chitarrista sul palco del concerto del primo maggio dello scorso anno. Occasione nella quale Angelina avrebbe voluto accanto il fidanzato durante la sua esibizione. A quanto pare il legame tra Antonio e Angelina è nato prima come una bella amicizia, poi sfociata in un grande amore che si è consolidato nel tempo anche grazie alla vicinanza da parte del chitarrista alla fidanzata dopo la morte del padre di Angelina, l’8 dicembre 2014 per un malore improvviso durante un concerto. Insomma quello tra i due è un legame davvero molto forte, che nemmeno la lontananza data dalla partecipazione della ragazza ad Amici potrà spezzare.

La dedica di Wax al serale

Neanche una dedica come quella di Wax sarà in grado di far tremare le fondamenta dell’amore tra Angelina e Antonio? Dopo i numerosi rumors che si sono rincorsi in queste settimane circa un flirt tra la cantante e il compagno di Amici, ieri sera Wax ha voluto dedicare una canzone all’amica mandando letteralmente in tilt il pubblico. La stessa Maria De Filippi, nel corso delle scorse puntate, aveva cercato di fare chiarezza puntualizzando che quello tra Wax e Angelina è solamente un rapporto di amicizia e nient’altro.

Ieri sera però il gesto di Wax ha fatto pensare tutt’altro al pubblico, aumentando i sospetti circa la natura del loro rapporto. “Tu hai l’anima che vorrei avere”, queste le parole oggetto della dolce dedica. Tra l’imbarazzo di Angelina, che ha tentato di coprirsi il volto con le mani, Maria De Filippi ha cercato ancora una volta di precisare che tra Angelina Mango e Wax è in corso solo una grande amicizia, escludendo qualsiasi altro tipo di legame. Precisazione necessaria e che avrà fatto piacere al fidanzato di Angelina, Antonio. Pare che la stessa Angelina abbia chiesto alla conduttrice di mettere a tacere il gossip sulla presunta storia tra lei e Wax, anche per rispetto nei confronti del suo compagno attuale. Ecco quindi perché, ormai a ogni puntata, Maria De Filippi si trova a dover ribadire l’assenza di un legame di natura sentimentale tra i due allievi di Amici.