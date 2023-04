Angelina Mango commuove tutti ad Amici: il dettaglio per il papà Mango che non è passato inosservato

Sabato 22 aprile è andata in onda la sesta puntata del Serale di “Amici“. Una puntata piena di colpi di scena, che ha visto l’uscita definitiva dal programma di uno degli allievi più amati dal pubblico, il ballerino di danza classica Ramon. La vincitrice annunciata di quest’edizione sembra essere Angelina Mango, che ogni settimana continua a stupire il pubblico con esibizioni canore mozzafiato e inediti che conquistano gli ascoltatori. Inoltre, nell’appuntamento di ieri sera, la cantante ha attirato l’attenzione degli spettatori per un altro dettaglio che non è passato inosservato.

Angelina ieri è stata schierata dalla sua professoressa, Lorella Cuccarini, con una canzone di Salmo, intitolata “Lunedì“. La cantautrice, però, non si è limitata a cantare il pezzo, ma ha deciso anche di scrivere delle proprio barre personali. Nel testo, la giovane 22enne faceva riferimento a dolori del passato e menzionava anche direttamente i suoi genitori, dicendo: “Mamma e papà, i miei poli opposti, l’ironia delle sorti”.

Un’esibizione veramente potente, che è già diventata virale sul web. Inoltre, molti utenti su Twitter non hanno potuto fare a meno di trovare una correlazione importante tra il titolo del brano, “Lunedì“, e il compianto padre di Angelina, il noto cantautore Mango. L’artista, infatti, è venuto a mancare l’8 dicembre del 2014 e, quel giorno, era proprio un lunedì. Un dettaglio veramente significativo, che si può poi notare in tutto il trasporto e l’emozione che la cantautrice ha messo nella sua performance.

Appena scoperto che Mango è morto di LUNEDÌ 8 dicembre, ve lo giuro che dopo questa cosa sono ancora più a pezzi.

Angelina amore mio???? pic.twitter.com/y7I0eJilxe — ???????? ????????????????????????????????????’???? ???????????????????? ???????????????????? (@im_waterlife) April 22, 2023

Angelina Mango: la star di Amici

Angelina è stata riempita di complimenti dagli utenti del web, che continuano a ribadire come l’allieva faccia parte ormai di un “campionato a parte”. Settimana dopo settimana la giovane Mango sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per entrare effettivamente nel mondo della musica. Ma non è solo il pubblico a pensarlo, bensì anche grandi artisti della musica italiana. Nelle scorse settimane, infatti, la concorrente di “Amici” ha ricevuto complimenti prima da Laura Pausini, che le ha dedicato un tweet, e poi anche da Marracash, il quale ha condiviso sul suo profilo Instagram un video dell’esibizione di Angelina sulle note del suo brano, “Crudelia”.