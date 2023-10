Amici 23, Chiara in sfida e baci tra Mew e Matthew: i casi scuotono

Chiara Porchianello ad Amici 23 finisce già in sfida. La ballerina 19enne, amica di Giulia Stabile, viene messa in discussione da Raimondo Todaro. A far infuriare i telespettatori non è la sfida in sé, bensì la modalità utilizzata dalla produzione per farle sapere che presto dovrà dare tutta se stessa in una nuova sfida. Il motivo? Per Chiara è stata una vera doccia fredda, in quanto non si aspettava minimamente che sarebbe accaduto questo.

Le ballerine Marisol, Gaia, Sofia e Chiara vengono chiamate a raggiungere la sala relax. Le 4 allieve del talent show di Maria De Filippi appaiono felici e spensierate, soprattutto la Porchianello. Infatti, proprio lei gioisce all’idea che i professori possano aver pensato di creare una coreografia con tutte loro protagoniste. Le 4 ballerine fantasticano su ciò che potrebbe accadere, non pensando minimamente a qualcosa di negativo.

Ed ecco che sullo schermo di fronte a loro appare la scritta: una di voi è in sfida. Le 4 ballerine di Amici 23 restano così spiazzate e senza parole. Marisol è l’unica che sembra non temere di essere in sfida. Le altre iniziano a preoccuparsi e, in particolare, Gaia, la quale scoppia a piangere, senza neppure sapere il nome della ‘sfortunata’.

Sullo schermo appare finalmente il nome: è Chiara a essere stata mandata in sfida. Inizialmente la ballerina sembra riuscire a mantenere la calma, per poi avere un crollo quando legge il messaggio di Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha deciso di mandarla in sfida con una ragazza che ha visto ai casting e che considera “un buon elemento, fresca e naturale”.

Al contrario, Todaro crede che Chiara sul palco sia “artefatta e costruita”. Al pubblico non è affatto piaciuto il fatto che le 4 allieve abbiano dovuto ricevere la notizia in sala relax e non come al solito sulla scalinata nella Casetta. Questo ha portato Chiara a illudersi che si trattava di altro, ritrovandosi alla fine con una doccia fredda. Una scelta decisamente da evitare, secondo moltissimi telespettatori.

Amici 23, Mew e Matthew: arriva il bacio passionale

La storia d’amore di Mew e Matthew ad Amici 23 sembra farsi seria. Nei giorni scorsi, il pubblico di Canale 5 ha scoperto che i due allievi si sono avvicinati molto, ma c’è qualcuno che ancora oggi ha dei dubbi al riguardo. Ebbene girava voce sui social network che Mew fosse fidanzata. Dunque, molti si chiedono che fine abbia fatto questo presunto fidanzato.

Oggi arriva la conferma che tra Valentina e Matteo non c’è solo un’amicizia speciale, bensì una vera e propria relazione. Infatti, i due si lasciano andare a vari baci passionali nel corso del daytime di oggi. “Eh Valentina tu mi piaci, posso dirlo? Sei una persona molto interessante”, afferma sdraiato sul letto Matthew.

Lei sorride e fa una confessione che lascia un po’ tutti perplessi: “Qui dentro è un’altra vita, quello che c’era prima non esiste più”. Molti telespettatori trovano che queste parole siano collegate alla relazione che aveva prima di entrare nella Scuola e che oggi, a quanto pare, non sarebbe giunta al termine.

Non si sa quando e come Mew abbia gestito la fine di questa storia. Probabilmente ci sarà modo più avanti di avere delucidazioni al riguardo, visto che il programma sta spesso puntando sulla coppia Mew-Matthew.