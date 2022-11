Perché gli allievi ballano ancora con i plexiglass ad Amici 22? Tanti se lo sono chiesto nei giorni scorsi e tanti continuano a chiederselo. Da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 gli allievi della scuola di Maria De Filippi non hanno più avuto contatti con il mondo esterno. Hanno abbandonato le stanze del residence e vivono nella casetta, sotto le telecamere 24 ore su 24. In casetta trascorrono anche le festività di Natale, tutte accortezze per evitare tutta la classe positiva al Covid e dunque la scuola ferma. Così come il programma intero.

Tra le misure adottate per isolare i ragazzi ci sono anche le pareti di plexiglass, sia nelle sale prova sia in studio quando ballano i passi a due. Quest’anno però ci sono state delle novità in questo ambito: sia Maria sia gli ospiti hanno contatti con gli allievi. Per esempio la conduttrice ha abbracciato più volte l’allievo Samuel, oppure c’è stato un abbraccio tra Nek e un allievo. Mentre solo pochi giorni fa c’è stato l’incontro bizzarro tra Belen e Wax, oppure ancora l’allieva Claudia ha ballato con Samuele Barbetta, ex allievo della scuola, senza plexiglass.

Perché allora in alcune esibizioni il plexiglass c’è ancora? Perché i ballerini non possono ancora ballare con i professionisti? Nella puntata di oggi Maria ha accennato a questa problematica. In particolare c’è stata la dimostrazione della coreografia da parte di Francesca Tocca e Umberto Gaudino, senza parete. Prima di far esibire Mattia Zenzola, però, Maria ha chiesto di portare la parete di plexiglass per l’esibizione con Francesca. E ha detto: “Mi dispiace, ma questo è l’unico modo per andare avanti…”. Una risposta alle polemiche delle scorse settimane. Poi ha aggiunto: “So che il latino è penalizzato”.

In effetti Maria ha ragione sui plexiglass ad Amici 22: è l’unico modo per andare avanti. E l’esperienza al Grande Fratello Vip insegna, visto che nella Casa ci sono diversi positivi senza aver avuto contatti con l’esterno. La produzione di Amici cerca di tutelarsi in tutti i modi possibili, ma qualcosa non torna lo stesso. Perché allora si possono abbracciare gli ospiti ma non si può ballare con i professionisti?

Una spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che gli ospiti vengono tamponati, magari i professionisti non sempre in occasione della puntata visto che sono sempre nella scuola. È un’ipotesi, non è detto accada per questo, anche perché nella Casa del GF Vip il Covid è entrato veicolato da un falso negativo al tampone rapido. Insomma, Amici fa bene a tutelarsi per come può e i fan degli allievi ballerini dovranno accettare il plexiglass ancora per un po’.