Belen Rodriguez ad Amici ha lasciato senza parole Wax! Non è stata ospite della puntata di domenica 13 novembre 2022 per essere giudice di una gara, come succede di solito con i volti noti che arrivano in studio. E non ha presentato una fiction, no niente di tutto questo: Maria De Filippi ha chiamato Belen perché ha deciso di realizzare un desiderio di Wax. Nei giorni scorsi infatti Aaron in casetta ha fatto presente a Maria di avere un debole per Irama, è di sicuro il suo artista preferito. Spera di incontrarlo e lo ha detto alla conduttrice. Un po’ per gioco e un po’ per davvero, Wax ha fatto eco alla richiesta di Aaron e ha detto di voler incontrare Belen.

Così oggi Maria ha iniziato la puntata mostrando un video di Irama ad Aaron. Non poteva essere in studio perché è a Miami per lavoro. Poi è uscita dallo studio ed è rientrata portando mano nella mano Belen per Wax ad Amici. Il momento è stato esilarante! Il volto di Tu si que vales ha chiamato Wax al centro dello studio con lei: si sono tenuti per mano, si sono abbracciati, hanno scherzato e hanno chiacchierato un po’.

Wax era imbambolato davanti a Belen: per la prima volta era senza parole. Lorella Cuccarini infatti ha detto che ci voleva Belen per togliere le parole a Wax, sempre con la battuta pronta. Rudy Zerbi e Maria invece hanno scherzato sul tono di Wax, che parlando con Belen era molto più serio e profondo. Insomma, grandi risate ma non solo. Belen ha detto a Wax di riconoscersi un po’ in lui perché lo ritiene un ragazzo che non bada agli altri. “Non vuoi fare l’arrogantello della situazione, tu lo sei per davvero“, gli ha detto aggiungendo di ritenerlo autentico.

Dopo i complimenti Belen ha aggiunto: “Se divorzio ci penso”. Wax ha chiesto di dare il numero di telefono a Belen, ma Maria lo ha subito frenato: “No! Nessun cellulare!”. Quindi la Rodriguez ha tirato in ballo la gelosia di Stefano De Martino: “No, non si può altrimenti Stefano si arrabbia. Maria tu hai detto che non è geloso, invece Ste… Eh un pochetto”. Visto l’avvertimento di Belen, Wax ha mandato un messaggio a De Martino: “Se mi stai ascoltando io non c’entro. La redazione ha fatto ciò, io… era un sogno”. Poi Belen è andata via e la puntata di Amici 22 è cominciata con le gare.