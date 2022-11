C’è un nuovo positivo al Covid al Grande Fratello Vip 7. Stamattina la regia ha chiamato a turno tutti i concorrenti per sottoporli al tampone e a giro concluso, pochi minuti fa, ha invitato tutti a chiudersi nella stanza. E nella stanza rossa, per un motivo ben preciso: il nuovo positivo dorme nella stanza blu, che quindi va sanificata. Adesso i Vipponi sono tutti chiusi nella stanza rossa e appena si sono ritrovati tutti nella stessa stanza si sono resi conto di ciò che stava succedendo.

Nel momento in cui hanno intuito che avrebbero fatto una nuova sanificazione nella Casa si sono guardati uno per uno e si sono accorti di chi mancava. Alberto De Pisis: è lui il nuovo positivo del GF Vip 7. Dunque stamattina i nuovi tamponi hanno beccato un altro caso di Covid nella Casa, anche Alberto ha lasciato i suoi coinquilini ed è al momento isolato insieme agli altri. Aumentano quindi i casi di Covid: Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi sono stati i primi quattro. Per loro potrebbe essere vicino il rientro, appena il tampone risulterà negativo.

Poi è stata la volta di Wilma Goich, portata via dal confessionale appena risultata positiva. Il nuovo positivo del GF Vip è Alberto, con grande tristezza dei suoi fan che non potranno vederlo nella Casa per qualche giorno. Ormai gli altri Vipponi sono convinti che a turno risulteranno tutti positivi al Covid. “Ogni giorno perdiamo concorrenti”, ha commentato Giaele. A un certo punto la regia ha alzato il volume della musica mentre tutti parlavano e si confrontavano. In mezzo al caos di voci e musica si è sentito Luca Salatino sbottare: “Lo ha detto anche il dottore che si fanno i tamponi solo ai sintomatici”.

Luca si è lamentato del fatto che la produzione continui a sottoporre ai tamponi tutti i Vipponi indistintamente, quasi ogni giorno. Al coro si è unito anche Edoardo Donnamaria, secondo il quale dovrebbero uscire dalla Casa solo chi ha i sintomi. Antonino Spinalbese ha invitato tutti a cambiare discorso, perché sa bene che il GF Vip non vuole che si parli di Covid nella Casa. Come se non fosse semplice per il pubblico fare due più due. Cosa faranno gli autori? Si deciderà di interrompere le nomination al GF Vip 7 fino a quando tutti saranno negativi?