Gf Vip, positiva un’altra gieffina. Dal Moro smaschera la produzione

Non c’è davvero pace per la produzione del Grande Fratello Vip, che a quanto pare dovrà affrontare nelle prossime ore la gestione di un nuovo caso positivo al Covid-19. Sembra proprio che all’interno della casa più spiata d’Italia il tanto temuto virus non abbia alcuna intenzione di andarsene, nonostante ben quattro concorrenti siano già stati messi in isolamento nei giorni scorsi.

La nuova “appestata”, se così si può chiamare, sarebbe Wilma Goich. Pochissimi minuti fa ha iniziato a circolare un video nel quale si può vedere Daniele Dal Moro citare il nome di Wilma dal nulla: quando Micol gli chiede preoccupata “Dici?” lui risponde “No, dici, lo so, mi hanno detto di stare zitto”. A questo punto Micol giustamente risponde “Tu sì che sai mantenere un segreto!” e il concorrente, stizzito, risponde “Sono stato zitto un’ora e mezza adesso mi sono rotto”. Nella stanza insieme a loro anche Giaele, che dopo aver ascoltato la conversazione inizia, preoccupata, a ripetere senza sosta “C.zzarola!”.

Resta ora da capire cosa succederà all’interno della casa e se e quando il programma confermerà la notizia, visto che a quanto pare Wilma Goich è già sparita dai radar. Il rischio, vista la contagiosità del virus, è che Wilma Goich abbia già infettato anche molti altri dei suoi colleghi gieffini.

Come ha fatto ad entrare il Covid nella casa del Grande Fratello?

Fin da quando Patrizia Rossetti ha scoperto di essere positiva (è stata la prima in casa) ci si è chiesti come fosse stato possibile che dei concorrenti in isolamento si fossero beccati il virus. La spiegazione, seppur a grandi linee, è giunta nel corso della scorsa puntata in diretta del GF Vip condotta da Alfonso Signorini.

Il presentatore ha infatti invitato un esperto che, in collegamento, ha cercato di trovare una spiegazione a quanto accaduto. Molto probabilmente, il covid è entrato “trasportato” da una delle new entry, che hanno fatto il loro ingresso il 3 novembre: si tratta di Micol Incorvaia, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Luciano Punzo.

Almeno per il momento ad essere in isolamento sono Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi. Se andrà avanti così, in ogni caso, è possibile che molti altri concorrenti dovranno abbandonare la casa e finire in isolamento a stretto giro.